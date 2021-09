Rheinfelden Nachbarn erheben Einspruch: Droht Shaqiris Villa nun das Aus? Ein bestehendes Haus abreissen und einen Betonbunker auf das Grundstück stellen. Das ist der Plan des Top-Fussballers Xherdan Shaqiri in Rheinfelden. Die Anwohnenden stören sich jedoch an diesem Projekt und erheben sogar Einspruch. 06.09.2021, 13.39 Uhr

Fussballstar Xherdan Shaqiri will am Kapuzinerberg in Rheinfelden bauen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Der Schweizer Natispieler Xherdan Shaqiri plant am Kapuzinerberg in Rheinfelden eine Villa zu bauen. Dabei soll er ein bestehendes Gebäude abreissen und einen rund 270 Quadratmeter grosses Haus auf das Grundstück stellen. Bei einigen Rheinfeldern kommt Shaqiris Plan jedoch nicht allzu gut an, das berichtet die «Basler Zeitung» am Montag. Die Nachbarn gingen sogar so weit, dass sie Einsprache gegen das «Betongebäude» erhoben haben. So soll es nach den Anwohnenden nicht in das Erscheinungsbild des Kapuzinerbergs passen. Gegenüber der «BaZ» sollen Nachbarn gesagt haben, dass die Wohnqualität unter dem Projekt leiden würde.