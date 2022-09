Shaqiri-Villa: Nachbar zieht Einsprache nicht weiter

Rheinfelden Nachbar zieht Einsprache gegen Shaqiri-Villa nicht weiter – kann der Fussballstar nun im Aargau bauen? Fussballstar Xherdan Shaqiri will in Rheinfelden für 2,8 Millionen Franken eine Villa bauen. Doch vier Einsprachen verzögerten das Projekt massiv. Nun hat ein Nachbar entschieden, die Einsprache nicht weiter zu ziehen – weil Shaqiris Architekten nachgebessert haben. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 28.09.2022, 16.49 Uhr

Xherdan Shaqiri will in Rheinfelden eine Villa bauen. Anders als in dieser Visualisierung soll die Fassade in Naturstein gebaut werden. zvg

Fussballstar Xherdan Shaqiri ist dem Bau seiner Villa am Kapuzinerberg in Rheinfelden einen grossen Schritt näher: Sein künftiger Nachbar, Anwalt Markus Trottmann, zieht seine Einsprache gegen das Bauprojekt nicht an den Kanton weiter, wie er gegenüber der AZ bestätigt. Er sagt:

«Wir haben keinen Rekurs eingereicht, nachdem Xherdan Shaqiri die Pläne angepasst hat. Insbesondere die geänderte Fassade erachten wir als eine Projektverbesserung.»

Damit ist eine der vier Einsprachen, die gegen die 2,8 Millionen Franken teure Villa eingegangen ist, vom Tisch. Ob es die anderen auch sind, wird sich in den nächsten Tagen weisen.

Der Stadtrat von Rheinfelden hatte das Bauprojekt im August bewilligt und damit die Einsprachen abgewiesen. Diesen Entscheid konnten die Einsprecherinnen und Einsprecher innert 30 Tagen beim Kanton anfechten.

Breel Embolo, Xherdan Shaqiri und Remo Freuler (v.l.) freuen sich über das zweite Tor beim Spiel am Dienstag gegen Tschechien. Michael Buholzer/Keystone

Verzichten auch die anderen Einsprecherinnen und Einsprecher auf einen Weiterzug, können auf dem Bauplatz am Stadtrand schon bald die Baumaschinen auffahren – aus Sicht des Nati-Stars endlich, denn das Baugesuch hat der 30-Jährige, der seit Februar 2022 bei Chicago Fire in den USA spielt, bereits im Herbst 2021 eingereicht.

Mit dem Projekt waren dann aber nicht alle Nachbarinnen und Nachbarn einverstanden. Bemängelt wurden unter anderem der zu grosse Schattenwurf, eine zu kleine Grünfläche sowie die Betonoptik.

Naturstein- statt Betonoptik

Die Architekten haben daraufhin die Pläne angepasst. So wurde die Fassade abgeändert und die Villa wird nun in Natursteinoptik und nicht mehr im Betonlook ausgeführt. Aber auch an Details wurde geschraubt, etwa an der versenkbaren Einfriedung bei der Zufahrt am Birkenweg, die in der Höhe zurückgefahren wurde.

Das Haus, das heute auf dem Grundstück steht, wird abgerissen. Nadine Böni

Ob Shaqiri nach seiner aktiven Karriere oder bei einer Rückkehr zum FC Basel selber regelmässig am Kapuzinerberg vorfahren und dort auch wohnen wird, ist offen. Es deutet aber einiges daraufhin. In den letzten Monaten ist er zumindest bereits einige Male in seinem mattschwarzen Lamborghini im Rheinfelder Nobelquartier vorgefahren – auch zum Grillieren.

Und auch Shaqiris Eltern, die in der Nähe wohnen, trifft man ab und an im Quartier an – bei der Pflege des Gartens ihres Sohnes. Shaqiri hat seinen Eltern und sich während seiner Zeit beim FCB in Kaiseraugst je eine Wohnung gekauft.

Verriss auf Architekturblog

Keine Einsprache gegen das Bauprojekt erhoben hat SP-Urgestein, alt Stadtrat und Anti-AKW-Vorkämpfer Peter Scholer. Er ist ebenfalls direkter Nachbar des Fussballstars und hat vom oberen Stock eine perfekte Sicht auf das Grundstück. Er freut sich auf seinen berühmten Nachbarn und meinte im Scherz zur AZ:

«Ich kann ja dann vor dem Haus einen Souvenirstand betreiben.»

Einen schlechten Scherz hingegen fand Lukas Gruntz von Architektur Basel die ursprünglichen Baupläne von Shaqiri. «Die Volumetrie wirkt im schlechten Sinn zusammengewürfelt», schrieb er im September 2021 in seiner Architekturkritik. Er kam zum Schluss: «Gemessen an seinem fussballerischen Genie sollte das Haus mehr sein, als eine banale Würfelkomposition.»

Kino im Untergeschoss

Ob man die Architektur nun banal findet oder nicht – die Villa mit ihren zwei Voll- und einem Attikageschoss lässt zumindest keine Wünsche offen. Das 270 Quadratmeter grosse Gebäude verfügt über vier Schlafzimmer, sechs Badezimmer respektive Toiletten und natürlich auch über einen grosszügigen Trainings- und Fitnessraum im Untergeschoss.

Ein Pool lädt im Aussenbereich zum Erholen ein. zvg

Nach getaner (Sport-)Arbeit lässt es sich zudem perfekt im 35 Quadratmeter grossen Kino entspannen. Im Aussenbereich locken zudem ein Pool samt Pergola und Jacuzzi.

Und der mattschwarze Lamborghini? Für den ist ebenfalls vorgesorgt: In der Garage haben drei Fahrzeuge Platz.

