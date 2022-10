Darf ich ins Militär? Kanton beantwortet Fragen der Ukrainer

Rheinfelden Nach Zoff und Unmut: Der Kanton löst ungeklärte Fragen der Ukrainerinnen und Ukrainer im Dianapark Ein Fragenkatalog, den einige Ukrainerinnen und Ukrainer im August in der kantonalen Unterkunft in Rheinfelden aufgestellt hatten, sorgte für Zoff unter den Flüchtlingen im Dianapark. Der Brief wurde zerrissen, fand nun aber doch den Weg zum Kanton. Dieser beantwortet die 32 Fragen – und sagt, ob Flüchtlinge ein Auto kaufen dürfen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Der Dianapark in Rheinfelden ist die grösste Flüchtlingsunterkunft im Kanton Aargau. Derzeit leben weit über 100 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Unterkunft. Nadine Böni

Das ging schnell: Der Kanton hat den Katalog mit 32 Fragen und Anliegen, die der Ukrainer Alexander R. im Dianapark in Rheinfelden gesammelt hat und die Michael Derrer übersetzt und dem Kanton gemailt hat, bereits beantwortet – und er tut dies umfassend. Damit setzt der Kanton einen Schlusspunkt unter den Streit, der im August in der Flüchtlingsunterkunft im Dianapark um den Fragebogen entstanden ist.

37 Ukrainerinnen und Ukrainer hatten den Fragebogen an den Kanton und die Betreiberin der Unterkunft, die ORS Service AG, im August bereits unterschrieben, als eine Gruppe von Ukrainerinnen und Ukrainern die Unterschreibenden einzuschüchtern begann, indem sie ihnen mit Abschiebung drohte und auch gegen Michael Derrer wetterten.

Situation spitzte sich Ende August zu

Die Situation spitzte sich zunehmend zu und eskalierte schliesslich Ende August, als einige Flüchtlinge das Zimmer von Alexander R. «stürmten mit ihren Emotionen» und «das Dokument zerrissen», wie Alexander R. in seinem Begleitbrief an den Kanton schreibt.

Grund dazu gab es keinen, wenn man den Fragenkatalog liest. Er enthält Fragen, die berechtigt sind, und vor allem auf lebenspraktische Belange abzielen. So will Alexander R. wissen, wie lange die Ukrainerinnen und Ukrainer überhaupt im Dianapark in Rheinfelden leben können. «Die Dauer ist abhängig vom Start des geplanten Bauvorhabens der Helvetia», schreibt der Kantonale Sozialdienst in seiner Antwort. Er werde die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig informieren.

Mehrere Fragen drehen sich um finanzielle Aspekte, etwa ob auch Ausrüstungen für die Freizeitgestaltung wie Skateboards oder Fahrräder zur Verfügung gestellt werden oder ob ein Museums- oder Zoobesuch bezahlt wird. «Nein», schreibt der Kanton, und weiter:

«Freizeitaktivitäten sind nicht Teil der Existenzsicherung.»

Hingegen werden Transportkosten für Arzt- und Behördengänge ebenso übernommen wie etwa die Kosten für Haustierfutter oder dringende Tierarztbesuche. Zudem könnten, so schreibt der Kanton, weitergehende Bedürfnisse mittels situationsbedingter Leistungen beantragt werden.

Weshalb keine monatliche Auszahlung?

Ausbezahlt wird den Flüchtlingen das Geld einmal pro Woche, immer am Mittwoch. Die Frage, ob dieser Rhythmus nicht auf einmal pro Monat geändert werden kann, verneint der Kanton.

«Die wöchentliche Auszahlung ist in den rechtlichen Grundlagen geregelt und dient der Anwesenheitskontrolle.»

Es steht den Flüchtlingen dabei frei, ein Bankkonto zu eröffnen, um das Geld darauf einzuzahlen oder auch ein allfälliges Einkommen darauf zu überweisen. Ein Einkommen wird, darauf weist der Kanton explizit hin, allerdings verrechnet. «Auf Basis des Einkommens wird mit dem ‹Berechnungsblatt materielle Hilfe› berechnet, ob im Folgemonat weiterhin der Bezug von Sozialhilfe möglich ist, beziehungsweise wie hoch eine eventuelle Teilunterstützung der Sozialhilfe ausfällt, sollte das Einkommen nicht ausreichen, um den Grundbedarf nach Asyl-Ansätzen zu decken.»

Autokauf und Sozialhilfebedürftigkeit gehen nicht zusammen

Mehrere Fragen drehen sich um das Autofahren respektive den Kauf eines Autos in der Schweiz. Letzteres ist erlaubt, aber der Kanton macht klar: «Wenn Ukrainer und Ukrainerinnen sich ein Fahrzeug in der Schweiz leisten können, stellt sich für die Sozialbehörde zuerst die Frage, ob Sozialhilfebedürftigkeit vorhanden ist.» Das heisst:

«Ukrainerinnen und Ukrainer können kein Fahrzeug kaufen und zugleich Sozialhilfebedürftigkeit geltend machen.»

Klar ist auch: Bekommen die Flüchtlinge eine Park- oder andere Busse, müssen sie selber bezahlen. Denn: «Aus der Aufgabe des Kantons lässt sich nicht ableiten, dass er Kosten im Zusammenhang mit allfälligen Straftaten der von ihm betreuten Personen übernehmen muss.»

Kein Militärdienst möglich

Die Frage, ob Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft und S-Status in der Schweiz Militärdienst leisten dürfen, verneint der Kanton. «Der Dienst in der Armee ist einzig und allein den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern vorbehalten.» In der Schweiz niedergelassene Personen könnten jedoch, sofern sie dafür tauglich sind, Zivilschutz leisten.

Praktischer Natur ist die Bitte, für die Wohnungen so viele Schlüssel abzugeben, wie Personen darin leben. «Aufgrund der limitierten Anzahl an Wohnungsschlüsseln wird pro Familieneinheit ein Wohnungsschlüssel abgegeben» schreibt der Kanton.

Zurzeit würden durch die Eigentümerschaft Zweitschlüssel erstellt und abgegeben. Der Kanton weist zugleich darauf hin: «Es besteht für die Bewohner die Möglichkeit, die Schlüssel im ORS Büro 24/7 in einem Schlüsselfach zu deponieren und abzuholen.»

