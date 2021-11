Nach Messerattacke im Asylheim: Somali muss ins Gefängnis

Rheinfelden Nach Messerattacke in Asylunterkunft: Ein 23-jähriger Somali muss mehrere Jahre ins Gefängnis Im Frühjahr 2020 kam es in einer Asylunterkunft in Wegenstetten zu einer heftigen Auseinandersetzung: Nachdem ein somalischer Asylbewerber betrunken ins Waschbecken uriniert hatte, kam es zum handgreiflichen Streit mit seinem Mitbewohner. Infolgedessen attackierte der Somali seinen Mitbewohner mit einem Messer. Das Gericht spricht ihn nun der vorsätzlichen Tötung schuldig. Nils Hinden Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Ein 23-jähriger Somali wurde der versuchten Tötung schuldig gesprochen. Paul Bradbury / OJO Images RF

Ein 23-jähriger Asylbewerber aus Somalia stand am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Rheinfelden. Ihm wird versuchte vorsätzliche Tötung mit Einbezug eines Messers und mehrfache versuchte Drohung vorgeworfen. Der Somali war im Jahr 2016 in die Schweiz gekommen und später dem Kanton Aargau zugeteilt worden. Er war ohne seine Familie unterwegs.

In einer Nacht Anfang Mai 2020 begab sich der junge Somali stark betrunken an seinen Wohnort, einer kleinen Asylunterkunft in Wegenstetten. Dort angekommen urinierte der Angeklagte ins Waschbecken der Gemeinschaftsküche. Ein Mitbewohner wies ihn daraufhin bestimmt zu Recht und stiess ihn mit den Armen vom Lavabo weg.

Drohungen waren keine Seltenheit

Als der Somali später erfuhr, dass die vier weiteren Mitbewohner über den Vorfall Bescheid wussten, fühlte er sich pikiert. Er wurde zunehmend aggressiv und bedrohte schliesslich seine Mitbewohner, allesamt Afghanen, mehrfach mit den Worten: «I will kill all Afghans» – übersetzt: «Ich werde alle Afghanen töten». Seine Mitbewohner nahmen seine Morddrohungen aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands, und weil er sich schon mehrmals in ähnlicher Art und Weise geäussert hatte, nicht ernst.

Danach eskalierte die Situation auch nicht weiter – vorerst. Der Angeklagte ging allein in sein Zimmer. Seine Mitbewohner versammelten sich um drei Uhr nachts, um aufgrund des Fastenmonats Ramadan gemeinsam Frühstück zu essen.

Nach dem Frühstück griff er zum Messer

Nach dem Essen setzte sich der Afghane auf sein Bett und drehte einen Joint. Dabei trat der Somali an ihn heran und stellte ihn zu Rede. Anschliessend fielen weitere Drohungen, die der Angesprochene allerdings immer noch nicht ernst nahm und sich infolgedessen weiter seinem Werk widmete.

Dann gings schnell: Plötzlich stach der 23-jährige Somali mit einem acht Zentimeter langen Küchenmesser von oben auf seinen Mitbewohner ein, um diesen im Kopf oder Halsbereich zu treffen. Der Attackierte hob instinktiv seine Hand, um den Angriff abzuwehren. Dabei zog er sich eine Schnittwunde auf dem Handrücken zu. Dann kam es zu einem Kampf, wobei es dem Afghanen gelang, den Angreifer auf dem Boden zu fixieren.

Auf Zurufen eilten die anderen Mitbewohner heran und riefen die Polizei. Als diese eintraf, warf der Beschuldigte mit Kraftausdrücken um sich. Später wurde festgestellt, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt eine Alkoholkonzentration von 1,7 bis 2,7 Promille im Blut aufwies.

Verteidigung fordert Freispruch

Vor Gericht plädierte die Verteidigerin nun für einen Freispruch. Sie verwies darauf, dass es Widersprüchlichkeiten in den Aussagen der Zeugen gegeben habe. So sei die Version der Staatsanwaltschaft anzuzweifeln.

Weiter sagte sie, für den Fall, dass die Richter doch einen Schuldspruch in Erwägung ziehen würden, sollten sie nicht von versuchter Tötung, sondern von versuchter einfacher Körperverletzung ausgehen. Weiter sei strafmildernd zu berücksichtigen, dass der Angeklagte unter starkem Alkoholeinfluss stand und unter psychischen Problemen leidet. Mit Verweis auf die Härtefallklausel sei dazu von einem Landesverweis abzusehen.

3,5 Jahre Haft und ein Landesverweis

Das Gericht kam allerdings der Staatsanwaltschaft nach und verurteilte den Angeklagten zu 3,5 Jahren Haft. Weiter sei eine fünfjährige stationäre Behandlung mit aufschiebender Wirkung anzuordnen. Dazu sei der Angeklagte im Anschluss, unter Gewichtung des öffentlichen Interesses, für 15 Jahre dem Lande zu verweisen.

Beim Entscheid schenkte das Gericht den Aussagen der Zeugen mehr Glauben als den Aussagen des Angeklagten. Der psychische Zustand und der Alkoholpegel des Angeklagten zum Tatzeitpunkt wären stark strafmildernd berücksichtigt worden, sagte die Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab in der Urteilsbegründung.

