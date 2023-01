Rheinfelden: Baugesuch soll den Denner-Quartierladen retten

Rheinfelden Nach grosser Solidaritätswelle: Dieses Baugesuch soll den Denner-Laden im Robersten-Quartier retten Seit Monaten sorgt die Denner-Filiale im Rheinfelder Robersten-Quartier für Diskussionen – wegen der Anlieferung und Parkierung, aber auch wegen der Öffnungszeiten am Sonntag. Nun liegt ab Freitag ein Baugesuch auf, das dem Laden die Zukunft sichern soll. Nadine Böni Jetzt kommentieren 04.01.2023, 20.00 Uhr

Mit einem Baugesuch will sich die Denner-Filiale im Rheinfelder Robersten-Quartier Anlieferung, Parkierung und Öffnungszeiten bewilligen lassen. Nadine Böni (20. September 2022)

Nun liegt es ab Freitag also auf, das Baugesuch, das in Rheinfelden den Fortbestand des Denner-Ladens im Robersten-Quartier sichern soll. Es geht im Gesuch um die Parkierung, Anlieferung sowie die Öffnungszeiten des Ladens. Der Auflage geht eine längere Vorgeschichte voraus – verbunden mit einer der wohl grössten Solidaritätswellen für einen Laden, die das Fricktal in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Doch der Reihe nach: Im Herbst wurde publik, dass der Denner-Filiale an der L'Orsa-Strasse die zwangsweise Schliessung droht. Die Stadt hatte dem inhabergeführten Laden, auch nach Reklamationen eines Nachbarn, Beschränkungen für den Anlieferverkehr auferlegt. Für Diskussionen sorgte ausserdem, dass der Laden auch sonntags geöffnet ist. Dies, so hiess es von Seiten der Stadt, sei «baurechtlich nicht bewilligt». Sie forderte Denner auf, ein Baugesuch einzureichen, das alles neu regelt.

In kurzer Zeit 1700 Unterschriften gesammelt

Rund 1700 Personen, davon 1200 aus Rheinfelden, erklärten sich daraufhin innerhalb weniger Wochen per Unterschrift solidarisch mit dem Laden und dessen Betreiber. Ihre Forderung: Der Denner soll bleiben.

Petitionsübergabe zum Erhalt des Denners: (v.l.) Stadtschreiber Roger Erdin, Franziska Wüthrich, Ursula Köfer und Sabine Dagrada. Dennis Kalt (20. Oktober 2022)

Das entsprechende Baugesuch wurde Anfang Dezember eingereicht, ist inzwischen intern geprüft worden und wird nun öffentlich aufgelegt. Ab Freitag, 6. Januar bis Montag, 6. Februar liegt es auf der Bauverwaltung der Stadt zur Einsichtnahme auf. Das geht aus den Publikationen der Stadt hervor. Einwendungen von Berechtigten sind in dieser Zeit an den Stadtrat zu richten.

Insgesamt 15 Parkplätze geplant

Aus den Publikationen der Stadt gehen einige Details zum Gesuch hervor. So soll der Ladenbetreiber mit dem Baugesuch die Genehmigung erhalten, den Laden künftig montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr zu öffnen. Heute schliesst er unter der Woche jeweils um 19 Uhr, am Samstag um 18 Uhr.

Zudem sind fünf Parkfelder entlang der L'Orsa-Strasse sowie zehn Parkfelder entlang der Lindenstrasse geplant. Für die Anlieferung ist der südöstliche Parzellenbereich vorgesehen. Vor dem Ladeneingang sollen Verkaufsregale und ein Einkaufswagenbahnhof bewilligt werden.

Denner äussert sich derzeit nicht zum konkreten Inhalt des Baugesuchs. «Es gilt, die Frist abzuwarten», sagt Mediensprecher Thomas Kaderli auf Anfrage. Aber:

«Wir sind zuversichtlich, dass wir auch bei allfälligen neuen Auflagen Lösungsansätze für den Familienbetrieb finden, damit unsere Kundinnen und Kunden weiterhin im beliebten Quartierladen einkaufen können.»

Bereits in der Vergangenheit seien Änderungen am Betrieb des Ladens vorgenommen worden. Unter anderem seien die Öffnungszeiten verkürzt worden – sonntags etwa hatte der Laden früher sogar bis 18 Uhr geöffnet. «Mit der Kürzung der Öffnungs- und Belieferungszeiten sowie der Beschränkung der LKW-Grösse haben wir auch in der Vergangenheit den Bedürfnissen der Anwohnerinnen und Anwohnern Rechnung getragen und werden deren Anliegen auch in Zukunft berücksichtigen», so Kaderli.

