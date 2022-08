Rheinfelden Nach Einsprachen: Fussballstar Xherdan Shaqiri erhält die Baubewilligung für seine Villa im Fricktal Der Schweizer Fussballstar Xherdan Shaqiri ist der Realisierung seiner Villa im Fricktal einen Schritt näher gekommen: Der Stadtrat hat die Baubewilligung erteilt. Die Einsprecherinnen und Einsprecher können den Entscheid allerdings an den Kanton weiterziehen. Ob sie das tun, ist offen. Thomas Wehrli 1 Kommentar 17.08.2022, 11.47 Uhr

Xherdan Shaqiri will in Rheinfelden eine Villa bauen. Anders als in dieser Visualisierung soll die Fassade in Naturstein gebaut werden. zvg

Darauf musste Nati-Star Xherdan Shaqiri lange warten: Gegen sein Projekt, am Kapuzinerberg in Rheinfelden eine prunkvolle Villa samt Pool zu bauen, gingen im letzten Herbst vier Einsprachen aus der Nachbarschaft ein. Unter anderem wurden der Schattenwurf und die (zu) kleine Grünfläche moniert.

Kleine Korrekturen am Projekt vorgenommen

Nun, fast ein Jahr später, hat die Stadt dem 30-Jährigen die Baubewilligung erteilt, wie die «Basler Zeitung» berichtet. Dies, nachdem Shaqiris Villenplaner Korrekturen am Bauprojekt vorgenommen haben. So wurde die versenkbare Einfriedung bei der Zufahrt am Birkenweg in der Höhe angepasst, wie Stadtschreiber Roger Erdin der BaZ erklärte. Erdin war am Mittwoch wegen einer ganztägigen Sitzung nicht erreichbar.

Xherdan Shaqiri im Einsatz für die Schweizer Nati. Jean-Christophe Bott / Keystone

Bereits früher wurde publik, dass Shaqiri entgegen den ersten Entwürfen die Villa nicht in Beton-, sondern Natursteinoptik bauen will.

Noch ist die Baubewilligung nicht rechtskräftig, die Einsprecherinnen und Einsprecher können gegen die Bewilligung Beschwerde beim Kanton führen. Ob sie das tun werden, ist offen. «Im Moment äussere ich mich nicht zum Entscheid. Ich muss ihn erst in Ruhe analysieren», wird Anwalt und Einsprecher Markus Trottmann in der BaZ zitiert.

Das Villenprojekt von Shaqiri sorgte in den letzten Monaten für viele Diskussionen. Während die einen die Villa als Bunker bezeichneten, gefällt anderen das Gebäude und dritte finden, wenn alles regelkonform sei, solle Shaqiri bauen, was ihm gefalle.

Harsche Kritik an der Architektur gab es nach dem Bekanntwerden der Pläne beispielsweise von «Architektur Basel», einem Kollektiv junger Architektinnen und Architekten. «Die Volumetrie wirkt im schlechten Sinn zusammengewürfelt», schrieb Lukas Gruntz im September 2021 in seiner Architekturkritik .

Das durchgehende Fenster des Treppenhauses auf der Rückfassade erzeuge eine eigenartige, unangemessene Monumentalität – «und erinnert gleichzeitig an ein banales Mehrfamilienhaus in der Agglo». Er kommt zum Schluss: «Gemessen an seinem fussballerischen Genie sollte das Haus mehr sein, als eine banale Würfelkomposition.»

Das bestehende Gebäude am Birkenweg wird abgerissen. Nadine Böni

Die 270 Quadratmeter umfassende Villa soll auf einem rund 1000 Quadratmeter grossen Grundstück am Kapuzinerberg, der auch als Nobelquartier von Rheinfelden gilt, errichtet werden. Dazu wird das bestehende Gebäude abgerissen.

Im Aussenbereich des Flachdachbaus – das bestehende Haus hat ein Satteldach und wirkt deshalb filigraner – ist ein Pool samt Pergola und Jacuzzi vorgesehen, in der Garage hat es laut Baugesuch Platz für drei Fahrzeuge. Das Haus wird dabei nicht höher als das bestehende, das Flachdach wird begrünt und mit einer Fotovoltaikanlage bestückt.

Kino und Fitnessraum im Untergeschoss

Die Villa hat neben dem Untergeschoss zwei Stockwerke sowie ein Attikageschoss. Vier Schlafzimmer sind vorgesehen, zudem sechs Badezimmer respektive Toiletten. Im Erdgeschoss ist eine Einliegerwohnung geplant.

Natürlich fehlt auch das Trainings- und Freizeitequipment nicht: Im Untergeschoss wird ein 35 Quadratmeter grosses Kino eingebaut. Direkt daneben liegt ein 53 Quadratmeter grosser Fitnessraum samt anschliessendem Dampfbad mit Dusche. Die Kosten für die Villa werden im Baugesuch mit 2,832 Millionen Franken beziffert.

Viel spekuliert wird in Rheinfelden darüber, ob der Fussballstar, der nur zwei Dörfer entfernt aufgewachsen ist und in Kaiseraugst zwei Wohnungen besitzt, die Villa dereinst selber bewohnen wird und wenn ja, ob als Haupt- oder als Nebenwohnsitz. In den letzten Monaten wurde er auch schon mehrfach auf seinem neuen Grundstück gesichtet – auch beim Grillieren. Aktuell wäre sein Arbeitsweg allerdings etwas weit: Seit Februar 2022 spielt Shaqiri bei Chicago Fire.

