Grosse Solidarität mit den Hinterbliebenen des Bootsunfallopfers

Rheinfelden Nach dem tödlichen Bootsunfall: Hinterbliebene suchen die Öffentlichkeit und appellieren ans Mitgefühl Die Ermittlungen zur Klärung des tragischen Geschehens bei Rheinfelden, bei dem vergangene Woche eine Frau starb, laufen. Derweil kann grosse Solidarität deren Kinder über den Verlust ein wenig hinwegtrösten. Dank eines Crowdfundings im Internet sind schon mehr als 10'000 Euro gesammelt worden. Das Geld soll auch zur Finanzierung der Beerdigung eingesetzt werden. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Laut der Aargauer Staatsanwaltschaft befindet sich das am 25. August in Rheinfelden verunglückte Sportboot in behördlicher Obhut. Kapo AG

«Liebe Community, ich bin die älteste Tochter der Verstorbenen und musste den schrecklichen Bootsunfall, der mit dem Tod meiner geliebten Mutter endete, miterleben.» Mit diesen Worten wendet sich Seriban S. im Internet auf der Crowdfunding-Plattform «Gofundme» an die Userinnen und User und bittet sie um Unterstützung. Mit Erfolg – sind doch für die online lancierte Spendenkampagne inzwischen schon mehr als 10'000 Euro zusammengekommen. 15'150 Euro hat die Tochter als Ziel der Kampagne gesteckt.

Vier Hinterbliebene sind noch minderjährig

«Die Spenden werden in die Beisetzung sowie in die Betreuung meiner vier jüngeren Geschwister und in die Überführung der Leiche meiner Mutter investiert, denn in der aktuellen Situation benötigen wir viel Kraft und Halt», schreibt die Tochter weiter. Mit ihren 18 Jahren ist Seriban das einzige volljährige Kind von Samantha S., die mit nur 33 Jahren starb. Die vier weiteren Kinder sind noch minderjährig.

Seit vergangenen Donnerstag ist deren Leben nicht mehr, wie es war. Ein gemeinsamer Bootsausflug auf dem Rhein endete tragisch: Der wohl unter Alkohol stehende Bootsführer und Freund (37) der Verstorbenen lenkte das Sportboot auf Höhe der Rheinfelder Badi gegen eine Mauer.

Durch den Aufprall wurden alle vier Insassen in den Fluss geschleudert. Doch während der Mann, Seriban und deren Freund verletzt überlebten, kam für die Mutter jede Hilfe zu spät. Die Versuche der herbeigeeilten Retter, sie zu reanimieren, blieben ohne Erfolg.

Wenn das Geld laut Crowdfunding auch der Überführung der Leiche dienen soll, befinden sich die sterblichen Überreste von Samantha S. vermutlich noch in der Schweiz. Die Frau war im südbadischen Grenzach-Wyhlen zu Hause, das sich im Rheinabschnitt zwischen Kaiseraugst und Basel befindet. Der Aufenthaltsort des 37-jährigen Bootsführers, gegen den die Staatsanwaltschaft Aargau eine Untersuchung eingeleitet hat, ist laut Mediensprecher Adrian Schuler unbekannt. Schuler bestätigt:

«Die Untersuchung wurde eingeleitet. Gegenwärtig befindet sich diese aber noch im Anfangsstadium, weshalb auch keine Auskunft zu den Tatbeständen mitgeteilt werden kann.»

Die polizeiliche Einvernahme des mutmasslichen Unfallverursachers habe noch nicht vorgenommen werden können, so Schuler. Vorerst sei dessen Genesung von den erlittenen Verletzungen wichtiger.

Bootsführer bleibt auf freiem Fuss

Da die Staatsanwaltschaft von keiner vorsätzlichen Tat, sondern von einem Unfall ausgeht, besteht laut Schuler auch kein Grund, den Mann in Haft zu nehmen. Da keine Haftgründe bestünden, insbesondere keine Fluchtgefahr, habe die Staatsanwaltschaft auch keine Haftanträge gestellt.

Kommt das Untersuchungsverfahren in Gang, werde der Bootsführer als potenzieller Beschuldigter durch die Behörden entsprechend vorgeladen. Da der Tatort auf der Schweizer Rheinseite lag, findet auch das mögliche Strafverfahren in der Schweiz statt, erklärt Schuler. Das Boot sei sichergestellt worden und befinde sich als Teil eines laufenden Verfahrens in behördlicher Obhut, informiert der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Unklar ist, wer für die Betreuung und den Unterhalt der Kinder von Samantha S., vor allem der vier minderjährigen, aufkommen wird. Seriban S. war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Gegenüber «Blick» sagte sie, sie lehne den Kontakt zum Unfallverursacher im Moment ab.

