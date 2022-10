Rheinfelden: Das Art-Restaurant Bohème eröffnet

Rheinfelden Michael Derrer und Atia Miraz eröffnen das Art-Restaurant Bohème: «Wir möchten zu einem Treffpunkt für unsere Stadt werden» An der Kupfergasse in der Rheinfelder Altstadt eröffnet am kommenden Wochenende ein neuer Gastrobetrieb: das Art-Restaurant Bohème. Dahinter stehen Atia Miraz und Lebenspartner Michael Derrer. Ihr Restaurant soll ein gewisses Anspruchsniveau an Kulinarik, Design und Ambiente erfüllen – und zu einem Treffpunkt in der Stadt werden. Nadine Böni Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Michael Derrer und Lebenspartnerin Atia Miraz eröffnen in der Rheinfelder Kupfergasse das Art-Restaurant Bohème. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Eigentlich hätten sie ganz gern schon viel früher losgelegt, der Umbau allerdings dauerte länger als geplant – und war deutlich aufwendiger als vorgesehen. Nun ist es am Wochenende aber soweit: An der Kupfergasse am Eingang zur Rheinfelder Altstadt eröffnet das Art-Restaurant Bohème von Atia Miraz und Lebenspartner Michael Derrer.

Entstanden ist es in einem ehemaligen Waffenladen. Im April hatten die Umbauarbeiten begonnen. Derrer sagt:

«Das Lokal musste komplett ausgehöhlt und von Grund auf neu erstellt werden.»

Nun ist es nicht mehr wiederzuerkennen. Neuer Boden, neue Wände, neue Einrichtung. Mit der anstehenden Eröffnung des Restaurants geht gerade für Atia Miraz ein Traum in Erfüllung: Nachdem sie in verschiedenen Ländern gelebt hat, wo sie auch unternehmerisch tätig war, will sie im eigenen Restaurant die besten und interessantesten Elemente aus unterschiedlichen Küchen vereinen.

Eintauchen in eine Welt der Kunst

In Rheinfelden möchte sie nun alles zusammen bringen. Neben den traditionellen Speisen aus mehreren osteuropäischen Ländern – «modern und auf Schweizer Gaumen ausgerichtet interpretiert», wie Derrer sagt – werden auch spezielle Mixgetränke mit oder ohne Alkohol sowie Wein und Bier ausgeschenkt.

Hinzu kommt ein spezielles Ambiente: Denn als Psychologin und Künstlerin legt Miraz auch einen besonderen Wert auf eine Atmosphäre, die Lebensfreude vermittelt und inspiriert. Das «Bohème» möchte «gewisse Kriterien und ein gewisses Anspruchsniveau erfüllen, was Kulinarik, Design und Ambiente angeht», sagt Derrer und fügt an:

«Den Besucherinnen und Besuchern soll ermöglicht werden, in das Ambiente der ‹Bohème› einzutauchen und sich als Teil einer lebensfrohen Gemeinschaft zu fühlen.»

Als Bohème wird eine Gruppe bezeichnet, die zwischen Mitte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Gegenbewegung zur bürgerlichen Gesellschaft bildete. Oftmals waren es Kunstschaffende, die ein ungebundenes und ungezwungenes Dasein abseits der gesellschaftlichen Konventionen führten.

Das Angebot geht über Kulinarik hinaus

Das Angebot im neuen Art-Restaurant geht denn auch über die Kulinarik hinaus. Dem Ort an der Kupfergasse unweit des Kupfertors geschuldet, werden Objekte aus Kupfer für funktionale und dekorative Zwecke eingesetzt. Zum Kauf steht eine Auswahl an kleinen handgefertigten Accessoires. Geplant ist zudem, dass im Lokal regelmässig Degustationen, thematische Veranstaltungen, Apéros, Cocktailpartys sowie Kunst- und Designausstellungen stattfinden.

Die Eröffnung des «Bohème» findet am Samstag, 8. Oktober, um 15.30 Uhr statt. «Wir sind sehr glücklich, dass es nun so weit ist, spüren aber gleichzeitig auch eine gewisse Nervosität, unseren eigenen Ansprüchen zu genügen», so Derrer. Angedacht ist, dass das Restaurant zu Beginn über Mittag und für Abendessen geöffnet ist. Den Gastgebern liege viel daran, «eine gute Beziehung zu den Gästen aufzubauen», sagt Derrer und fügt an:

«Wir möchten zu einem Treffpunkt für unsere Stadt werden. Wir hoffen, dass unsere Gäste viele positive Eindrücke aus dem ungewöhnlichen Format unseres Restaurants mitnehmen – Essen für Magen, Geist und Seele.»

