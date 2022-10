Rheinfelden: Michael Derrer fordert Ombudsstelle für Flüchtlinge

Rheinfelden Michael Derrer fordert eine Ombudsstelle für ukrainische Flüchtlinge – und blitzt damit beim Kanton ab Michael Derrer vom Verein Mehr Farbe für Rheinfelden beanstandet Probleme im Betrieb und Ansätze von korrupten Mechanismen in der Flüchtlingsunterkunft im Dianapark. Er regt deshalb eine neutrale Schlichtungsstelle zur Vermittlung zwischen Flüchtlingen und Behörden an. Der Kanton sieht hierfür aber keinen Bedarf. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Bis zum Beginn der Renovation sind im Dianapark in Rheinfelden Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Bild: nbo

Im Dianapark in Rheinfelden sind seit vier Monaten Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Aktuell leben in der Siedlung 182 Ukrainerinnen und Ukrainer in 60 Wohnungen. Damit ist die Unterkunft zu rund 40 Prozent belegt. Denn insgesamt können in den 120 Wohnungen, welche die Helvetia Versicherungen dem Kanton bis zum Beginn der Sanierung kostenlos zur Verfügung stellt, bis zu 450 Schutzsuchende aufgenommen werden.

Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus, dass die Kapazität in den nächsten Wochen ausgelastet wird. «Sofern sich die Situation in den nächsten Wochen nicht stark verändert, ist von wenigen Platzierungen in den Dianapark auszugehen», sagt Michel Hassler, Leiter Kommunikation im Departement Gesundheit und Soziales (DGS). Dafür würden andere Gemeinden und Unterkünfte vermehrt berücksichtigt.

Derrer regt eine ­Ombudsstelle an

Mit dem Betrieb der Unterkunft ist man in Aarau zufrieden. «Das Team der ORS leistet vor Ort sehr engagierte Arbeit», sagt Hassler. Die Schutzsuchenden würden eng begleitet. Er sagt:

«Der Betrieb gestaltet sich, wie erwartet, ruhig und bietet ein gutes Umfeld für die Bewohnerinnen und Bewohner.»

Auch stehe die Betreuung vor Ort in regem Kontakt mit den Schutzsuchenden. «Diese werden regelmässig über verschiedene Themen informiert und das Büro vor Ort wird häufig von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Dianaparks aufgesucht.»

Etwas anders beurteilt es Michael Derrer vom Verein Mehr Farbe für Rheinfelden. Er hat schon mehrfach eine ungenügende Kommunikation, Probleme im Betrieb und Ansätze von korrupten Mechanismen beanstandet. Den Korruptionsvorwurf wies der Kanton bereits im August zurück. «Davon ist weder dem Kantonalen Sozialdienst noch der ORS etwas bekannt», hiess es damals. Und: «Wir tolerieren keinerlei korruptes Verhalten im Betrieb des Dianaparks.»

Derrer spricht selber Ukrainisch und Russisch und wurde in den letzten Monaten nach eigenen Angaben wiederholt von Flüchtlingen um Hilfe gebeten. Deshalb hat der nebenamtliche Bezirksrichter und Hochschuldozent dem Kanton auch den Vorschlag unterbreitet, im Aargau eine neutrale Ombudsstelle für ukrainische Flüchtlinge zu schaffen. Derrer ist überzeugt:

Michael Derrer vom Verein Mehr Farbe für Rheinfelden. Bild: zvg

«Eine neutrale Ombudsstelle kann sowohl für die zentralen Flüchtlingsunterkünfte als auch die privat untergebrachten Flüchtlinge als Anlaufstelle dienen. So können Probleme entschärft werden.»

Die Ombudsstelle würde als Schnittstelle zwischen Flüchtlingen und Kanton respektive ORS Service AG fungieren und Probleme frühzeitig abfangen. Derrer bot ebenfalls an, dass er und seine Partnerin, die mütterlicherseits ukrainische Wurzeln hat und Psychologin ist, die Ombudsstelle führen würden.

Den Vorschlag schickte Derrer Mitte August an den Kantonalen Sozialdienst. Dass er bis Ende letzter Woche keinerlei Reaktion aus Aarau erhalten hat, habe ihn und seine Partnerin enttäuscht, schreibt Derrer in einer E-Mail an den Kanton und die Medien.

Kanton sieht keinen Bedarf für Ombudsstelle

Die Anfrage werde noch am Mittwoch beantwortet, sagt Hassler auf Anfrage. Die Antwort wird allerdings negativ ausfallen. «Der Kantonale Sozialdienst und die mit der Betreuung beauftragte ORS stellen eine professionelle Betreuung sicher», erklärt Hassler die Absage. Das Betreuungspersonal sei regelmässig im Dianapark unterwegs und suche das Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Er sagt:

«Die Begegnungen erfolgen mit Respekt und auf Augenhöhe.»

Die Feedbacks seien grösstenteils sehr positiv. «Deshalb sehen wir den Bedarf für eine Ombudsstelle als nicht gegeben und verzichten auf deren Einrichtung.»

Derrer hat dem Kanton seine Unterstützung schon mehrfach angeboten. Der Kanton ist bislang nicht darauf eingegangen. Daran wird sich nichts ändern. «Derzeit besteht kein Bedarf an den Dienstleistungen», sagt Hassler und weist auf die Freiwilligenarbeit hin, in deren Rahmen die Möglichkeit bestehe, sich zu engagieren. Die Stadt Rheinfelden betreibe dazu eine Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit.

