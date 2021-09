Rheinfelden: Massenkündigung im Dianapark sorgt für Angst

Rheinfelden Helvetia will fast 200 Mietern kündigen, um die Siedlung zu sanieren – nun bereitet der Mieterverein eine Sammelklage vor Für viele ältere Bewohner ist dies ein harter Schlag. Sie fühlen sich im Dianapark seit Jahrzehnten zu Hause. Es ginge nicht an, langjährige treue Kundinnen und Kunden rauszukündigen, findet der Mieterverein und schaltet sich ein. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 02.09.2021, 17.08 Uhr

Helvetia Versicherungen will im März 2022 allen Parteien des Dianaparks das Mietverhältnis kündigen. Dennis Kalt

Anna Candiotto will hier nicht weg. Seit 33 Jahren wohnt die 88-Jährige in einer 3,5-Zimmer-Wohnung in der Rheinfelder Überbauung Dianapark. Vor rund einem Jahr starb ihr Mann. Weil die Seniorin von einer Augenkrankheit betroffen ist und nicht mehr lesen kann, berichtet ihr der Nachbar, was in ihrer Post steht oder zahlt ihre Rechnungen ein. Täglich füttert sie die Igelfamilie im Dianapark. Zum Grab ihres Mannes hat sie es nicht weit. Kurz: Anna Candiotto ist im Dianapark glücklich.