Massive Kritik an der Flüchtlingsunterkunft in Rheinfelden

Rheinfelden Mangelnde Unterstützung und verschwundene Badi-Eintritte – happige Kritik an der Flüchtlingsunterkunft im Dianapark Michael Derrer vom Verein «Mehr Farbe für Rheinfelden» kritisiert Kanton und Stadt massiv. Die Flüchtlinge, die in der kantonalen Unterkunft im Dianapark leben, würden sich ausgenutzt fühlen und auch seien geschenkte Badi-Eintritte verschwunden. Kanton und Stadt weisen die Kritik in allen Punkten zurück. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wohnungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine im Dianapark in Rheinfelden sind zweckdienlich eingerichtet. Bild: Nadine Böni

Die Vorwürfe, die Michael Derrer gegen Kanton und Stadt erhebt, sind happig: Im Gespräch mit Flüchtlingen, die im Dianapark in Rheinfelden leben, will der Initiant des Vereins «Mehr Farbe für Rheinfelden» von Ukrainerinnen und Ukrainern erfahren haben, dass sie sich ausgenützt fühlen, dass man ihnen nicht hilft, sie nicht informiert und dass es allen egal ist, was passiert. Kurzum: Er höre Sachen, so Derrer, dass «mir die Haare zu Berge stehen». Und das nicht zum ersten Mal.

Kanton und Stadt weisen die Kritik mit Nachdruck zurück. Michel Hassler, Mediensprecher im kantonalen Gesundheitsdepartement, sagt:

«Dieser Vorwurf trifft nicht zu. Der Kantonale Sozialdienst und die mit der Betreuung beauftragte ORS stellen eine professionelle Betreuung sicher.»

Im Betreuungsteam sind laut Hassler zwei Ukrainisch sprechende Mitarbeiter, die übersetzen und Informationen übermitteln. Das Betreuungspersonal sei regelmässig im Dianapark unterwegs und suche in den verschiedenen Wohnungen das Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. «Die Begegnungen erfolgen mit Respekt und auf Augenhöhe.» Auch seien die Feedbacks «grösstenteils sehr positiv», so Hassler.

Für die Kinder sind Spielsachen vorhanden. Bild: Nadine Böni

Es werde aber auch Wert auf die Privatsphäre gelegt. «Anders als in einem Hotelbetrieb sind die Bewohnerinnen und Bewohner für die Informationsbeschaffung selbst verantwortlich.» Dazu sei das Betreuungspersonal rund um die Uhr als erste Ansprechstelle vor Ort.

Auch Stadtschreiber Roger Erdin, der von der AZ von der Medienmitteilung erfährt, ist von den geäusserten Vorwürfe überrascht. Die Stadt selber hat mit der kantonalen Flüchtlingsunterkunft nicht direkt zu tun. Aber:

«Wir können diese Kritik in keiner Art nachvollziehen.»

Die Zusammenarbeit des Kantonalen Sozialdienstes, der ORS als Betreuungsdienstleiterin und der Stadt Rheinfelden, welche die Freiwilligenarbeit koordiniert und die Einschulung der Kinder mitorganisiert, «erleben wir als ausgesprochen gut», so Erdin.

Gutscheine für das Schwimmbad verschwunden?

Besonders schwer wiegt ein Vorwurf, den Derrer einen Flüchtling aussagen lässt: Eine Privatperson habe allen Eintritte für Fr. 1,50 ins Schwimmbad geschenkt. «Wir haben diese Eintrittsbilletts dann nie zu Gesicht bekommen. Sie sind beim Übersetzer verschwunden.»

Die Überbauung Dianapark in Rheinfelden stand leer, weil sie ab nächstem Jahr generalsaniert wird. Bild: Dennis Kalt

Das lässt der Kanton so nicht stehen. Hassler bestätigt, dass eine Privatperson Badi-Eintritte zur Verfügung gestellt habe, insgesamt 20 Kinder- und zehn Erwachseneneintritte. «Die Mitarbeiter der ORS haben die Tickets an Familien mit Kindern abgegeben.» Dabei war der Bedarf an Tickets für Erwachsene grösser als das zur Verfügung gestellte Gratiskontingent. Und:

«Von verschwundenen Tickets haben wir keine Kenntnis.»

Derrer kritisiert auch, dass vorhandenes Know-how zu wenig abgeschöpft wird. Er meint damit unter anderem sich.

Michael Derrer kritisiert Kanton und Stadt. Bild: zvg

«Ich kenne die Ukraine seit bald 30 Jahren, habe dort lange gelebt und gearbeitet. Ich übersetze aus der ukrainischen und aus der russischen Sprache für die Bundesanwaltschaft.»

Viele Male habe er auch Kurse und Coachings zur gegenseitigen kulturellen Adaptation zwischen Schweizern und Ukrainern gehalten.

Unterstützung angeboten, aber kaum angefragt

Aufgrund dessen schrieb Derrer den Behörden im März, gleich nach Beginn des Krieges, einen Brief, in dem er seine Unterstützung anbot. Der «Kanton bat mich in der Folge um einige kleinere Arbeiten. Die Stadt Rheinfelden, seit 27 Jahren meine Wohngemeinde, beantwortete mein Schreiben nicht.»

Roger Erdin, der das Engagement von ganz vielen Freiwilligen zu Gunsten der Ukrainerinnen und Ukrainer in Rheinfelden als «beeindruckend» erlebt, sagt zu Derrers Anfrage: «Wir haben zahlreiche Hilfsangebote für die Schutzsuchenden erhalten, so auch die brieflich angepriesenen unternehmerischen Beratungs- und Übersetzungsdienstleistungen von Herrn Derrer. Diese haben wir bisher nicht benötigt.»

Hassler bestätigt, dass Derrer sich im März beim Kanton gemeldet und seine Dienstleistungen angeboten habe. «In den Unterkünften setzt der Kantonale Sozialdienst Übersetzerinnen und Übersetzer nur sporadisch ein und arbeitet dabei mit den bewährten Übersetzungsdiensten zusammen.»

Kanton kann Aussage nicht nachvollziehen

Zur Vergabe der erwähnten Kleinaufträge sei ihm nichts bekannt. Der Kantonale Sozialdienst arbeite im Allgemeinen mit vielen und diversen Fachleuten gut zusammen.

«Wir können die Aussage deshalb nicht nachvollziehen und wurden von Herrn Derrer seit März 2022 so weit überblickbar auch nicht mehr kontaktiert.»

Unbegreiflich bleibt für Derrer, dass man das Engagement seines Vereins nicht für das Begegnungszentrum im ehemaligen Hotel Drei Könige abholt. Bereits seit April führe der Verein an den Wochenenden einen Stand in der Rheinfelder Altstadt. Er ist überzeugt: «Durch dieses von uns selbst getragenen Projekt, das aus privaten Kleinspenden mitfinanziert wird, konnten wir schon manche Flüchtlinge aus der Ukraine beruhigen und falsche Vorstellungen richtigstellen.»

Er und Mitinitiatorin Atia Miraz würden den Flüchtlingen gezielte, fachkundige Unterstützung in ihrer Sprache anbieten. Miraz ist klinische Psychologin, Derrer «auf Osteuropa spezialisierter Soziologe». Ernüchtert hält er fest:

«Da wir keinen offiziellen Auftrag haben, sind unseren Bemühungen aber enge Grenzen gesetzt.

Derrer fragt: «Warum baut die Stadt nicht auf einer bestehenden gemeinnützigen Initiative auf, die von Personen mit ausgewiesener Kompetenz aus eigenen Kräften und mit bereits über 300 Stunden Freiwilligenarbeit seit vier Monaten erfolgreich geführt wird?» Jetzt suche man für das «Drei Könige» Freiwillige, «während Fachleute wie wir ignoriert werden».

Man schätze das Engagement der Freiwilligen sehr, entgegnet Hassler. Das sei auch im Fall des kulinarischen Projekts des Vereins «Mehr Farbe für Rheinfelden» so. Er spielt den Ball zurück: Das Begegnungszentrum werde massgeblich durch das Engagement freiwilliger Helferinnen und Helfer mitentwickelt «und alle sind eingeladen, sich hierbei freiwillig und unentgeltlich einzubringen».

Bei der Stadt Rheinfelden ist man überzeugt, ein gutes Umfeld für die Schutzsuchenden geschaffen zu haben, damit ihnen verschiedene Möglichkeiten der Integration offenstünden. Erdin sagt:

«Unser Koordinator der Freiwilligenarbeit erlebt in dieser Hinsicht auch Tag für Tag sehr viel Wertschätzung und Dankbarkeit von Seiten der Schutzsuchenden.»

Anders erlebt es Derrer. Für ihn sind die künftigen Probleme programmiert. Denn: «Wie sollen mehrere hundert Flüchtlinge in Rheinfelden erfolgreich integriert werden, wenn die Kommunikation bereits bei den ersten 30 Familien eklatant scheitert?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen