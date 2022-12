Madame Michèle: Auch mit 85 ist sie noch immer am Hellsehen

Rheinfelden Madame Michèle: Finger weg von Gold ‒ das sind die Tipps und Voraussagen der Schweizer Hellseherin für 2023 Kommendes Jahr wird es 55 Jahre her sein, dass Erica-Michèle Walser ihre Praxis in Rheinfelden eröffnet hat. Sie gilt damit als dienstälteste Schweizer Hellseherin und Geistheilerin. Doch es ist ruhig geworden um die Frau, die es vermochte, als Madame Michèle zur Marke zu werden. Mit nahezu 85 Jahren ist das auch kein Wunder. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Madame Michèle betreibt seit 55 Jahren eine Praxis für Hellsehen und Geistheilen in Rheinfelden. Hans Christof Wagner (22. Dezember 2022)

Der Jahreswechsel steht bevor: Was wird uns 2023 bringen? In die Zukunft zu schauen, ist keinem Normalsterblichen vergönnt. Wohl aber Hellsehern, wohl aber Madame Michèle. Aber vage bleibt auch sie. Sie sagt, 2023 werde «ein etwas ruhigeres Jahr», dass die Konflikte auf der Welt «nicht weniger» würden, auch wenn man für den Sommer «Hoffnung» haben könne. Davon, 2023 in Gold zu investieren, rät sie ab. Dafür solle man aber Silber und Platin im Blick haben.

In zwei Wochen wird Madame Michèle 85 Jahre alt. Noch immer hält sie ihre Rheinfelder Praxis offen. An zwei Tagen die Woche sitzt sie dort und empfängt Kundschaft. Dazu reist sie 130 Kilometer an, aus Sonvilier im Berner Jura, wo sie wohnt. Hinzu kommen die Telefonate und die Briefe, die sie erreichen. Ihre Stammkunden schreiben heute lieber, legen die 100 Franken Honorar in das per Einschreiben verschickte Couvert.

Es geht ihr gesundheitlich nicht gut. Es ist still geworden um sie. Ihre Geistheiler-Seminare, die Lourdes-Fahrten, das Kinderferiendorf für mittellose Mütter ‒ alles vorbei und geschlossen.

Aber bis vor vier Jahren sass sie selbst noch hinterm Steuer, nachts, in Reisebussen in Richtung Lourdes. Für sie ein Heimkommen, bezeichnet sie sich doch als die Reinkarnation der Bernadette von Lourdes. Dieser soll mit 14 Jahren Maria erschienen sein ‒ Grundlage für den Kult um den südfranzösischen Wallfahrtsort.

Erste Geistheilung mit fünf Jahren

Madame Michèle blickt auf das zurück, was man wohl ein illustres Leben nennt. Aufgewachsen in einer Pflegefamilie im Zürcher Oberland will sie schon mit fünf Jahren ihre erste Geistheilung begangen haben. Sie sagt: «Ich war ein Einzelgänger, ein schwieriges Kind, das am Rand stand.»

Mittendrin aber stand sie als Model und Modedesignerin in den 50er- und 60er-Jahren. Gut Geld habe sie damit verdient, die Kinder seien auf Privatschulen gegangen und mit ihr um die Welt gejetett. Aber eben ‒ da war etwas in ihr, das sie selbst Begabung und Belastung nennt ‒ mehr zu sehen als andere. Sie sagt:

«Ich will das gar nicht alles sehen, aber ich kann nichts dagegen machen, das ist mein inneres Auge.»

Also machte sie das zu ihrem Beruf, richtete ihre erste Praxis am 8. August 1968 in Rheinfelden ein, das sie von ihrem damaligen Wohnort Pratteln aus zu ihrer Wirkungsstätte erkor. In den 55 Jahren sei sie in der Schweiz populär, ja zur Marke geworden, wie sie sagt.

Sie war auf allen Schweizer Messen mit einem Stand vertreten – und drüber ist dann in der «Glückspost» berichtet worden. 17 Jahre lange habe sie das gemacht, erzählt sie. Und schiebt nach: «Ich hatte Leute aus allen Schichten vor mir sitzen, auch prominente Sportler, Schauspieler und Geschäftsleute.» Namen will sie keine nennen ‒ da ist sie ganz diskret.

Gesundheit, Job, Familie und Partnerschaft ‒ das sind die Themen

2023 steht vor der Tür. Und kommen dann Kunden, die wissen wollen, was nächstes Jahr sein wird ‒ politisch, global, bei den Promis? «Nein», sagt Madame Michèle. Die Leute kämen mit ganz praktischen und persönlichen Anliegen zu ihr: Zu 50 Prozent gehe es um Gesundheit, die zweite Hälfte drehe sich um Job, Familie und Partnerschaft. «Ich bin bekannt für klare Ansagen und Ratschläge», sagt sie und ergänzt: «Auch wenn sie die Leute nicht gerne hören und sie unangenehm sind.»

Dass jemand frage, wie lange er oder sie noch lebe oder ob Unheil oder Krankheit drohen, komme nicht vor. Und wenn, würde sie darauf keine Antwort geben. Sie sagt:

«Ich gehe sorgfältig mit meiner Gabe um.»

