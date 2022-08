Aufgeheizte Stimmung in der Flüchtlingsunterkuft in Rheinfelden

Rheinfelden «Agent des Kremls»: Michael Derrer reicht Strafanzeige ein und berichtet von einer aufgeheizten Stimmung und Korruption im Dianapark Die Stimmung in der kantonalen Flüchtlingsunterkunft im Dianapark in Rheinfelden ist aufgeheizt. So zumindest schildert es Michael Derrer vom Verein «Mehr Farbe für Rheinfelden». Er berichtet von einem Forderungskatalog einer Gruppe von Ukrainern und Ukrainerinnen, die von einer anderen Gruppe zerrissen worden ist. Derrer und seine Partnerin haben inzwischen gegen Privatpersonen Strafanzeigen wegen Verleumdung und Rassismus eingereicht. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Im Dianapark leben aktuell mehr als 120 Flüchtlinge aus der Ukraine. Nadine Böni

In der kantonalen Flüchtlingsunterkunft im Dianapark in Rheinfelden scheint derzeit der Wurm zu stecken. Nicht im Betrieb selber, das räumt auch Michael Derrer vom Verein «Mehr Farbe für Rheinfelden» ein. Der Betrieb läuft gut und die ORS Service AG, welche die Unterkunft im Auftrag des Kantons betreibt, tut ihr Möglichstes, um auf die Anliegen der Ukrainerinnen und Ukrainer einzugehen.

Kanton und ORS Service AG hätten, das sieht auch Derrer so, den Betrieb materiell gut im Griff und der Sozialdienst gehe bei der Behandlung der Anliegen «professionell» vor.

Der Wurm steckt laut Kritiker Derrer vielmehr in der Kommunikation zwischen Behörden und ORS Service AG auf der einen und (einigen) Flüchtlingen und ihnen nahestehenden Personen auf der anderen Seite. Derrer ist überzeugt:

Michael Derrer vom Verein «Mehr Farbe in Rheinfelden». zvg

«Die soziopsychologische Seite wird unterschätzt.»

Die ungenügende Kommunikation habe dazu geführt, dass sich «Anfänge eines korrupten Systems» bilden konnten, so Derrer weiter, der aktuell eine Doktorarbeit zu «Korruption, Erpressung und Macht in Russland und der Ukraine» abschliesst.

Aussage für Kanton nicht nachvollziehbar

Diese Aussage, die Kommunikation sei mangelhaft, kann man beim Kanton allerdings nicht nachvollziehen. «Die Betreuung vor Ort steht in regem Kontakt mit den Schutzsuchenden», sagt Stephan Müller, Leiter Sektion Betreuung Asyl im Kantonalen Sozialdienst (KSD). Diese würden regelmässig über verschiedene Themen informiert. Und:

«Das Büro vor Ort wird täglich bis zu 90 Mal von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Dianaparks aufgesucht.»

Dass gar Anfänge eines korrupten Systems ausmachbar seien, weist Müller zurück. Davon sei weder dem KSD noch der ORS etwas bekannt. Müller:

Stephan Müller leitet die Sektion Betreuung Asyl im Kantonalen Sozialdienst. Nadine Böni

«Wir tolerieren keinerlei korruptes Verhalten im Betrieb des Dianaparks.»

Es scheint, so lassen es zumindest die der AZ vorliegenden Dokumente vermuten, zu einer Lagerbildung innerhalb der Unterkunft gekommen zu sein – oder treffender: im näheren Umfeld, zu dem auch Michael Derrer mit seinem Verein Mehr Farbe für Rheinfelden gehört. «Wir hören über Dritte davon, nehmen diese Problematik jedoch vor Ort nicht wahr», entgegnet Müller.

Derrer, selber als Dolmetscher für russische und ukrainische Sprache tätig, beanstandete erst vor einigen Tagen die Kommunikation der Behörden mit den Flüchtlingen und sagte, etliche Flüchtlinge würden sich ausgenutzt vorkommen. Das wies der Kanton klar zurück.

Im Nachgang zum Artikel meldete sich der Kantonale Sozialdienst bei Derrer und in der Folge seien auch einige der von Ukrainern bemängelten Punkte bereits korrigiert worden, sagt Derrer. So wird neu das Eintrittsformular auf Verlangen als Kopie ausgehändigt.

Zwei Strafanzeigen eingereicht

Eigentlich wäre nun eine Deeskalation dringend angezeigt, doch soweit scheint es derzeit (noch) nicht zu sein. Denn Derrer und seine Partnerin haben je eine Strafanzeige gegen Personen eingereicht, die im Umfeld der Unterkunft respektive der ukrainischen Flüchtlinge in Rheinfelden aktiv sind. Weder der Kanton noch die ORS Service AG sind von den Anzeigen betroffen.

Die Strafanzeigen, die der AZ vorliegen, drehen sich um die Tatbestände der üblen Nachrede, der Verleumdung und des Rassismus. Unter anderem soll Derrer in einem Chat für Ukrainerinnen und Ukrainer in Rheinfelden als «potentieller Agent des Kremls» bezeichnet worden sein und als Mensch, der die Ukrainer schlechtreden will. Im zweiten Fall soll Derrers Partnerin als «düsteres Mädchen» tituliert worden sein, weil sie Russin ist – der Post ging versehentlich allerdings direkt an die so Bezeichnete.

Eskalation um Forderungskatalog?

In einer neuen Medienmitteilung wirft Derrer nun seinerseits einigen Ukrainern in der Unterkunft vor, dass sie ihren Landsleuten, die sich mit einem Forderungskatalog an den Kanton wenden wollen, Angst machen würden und drohten, sie würden des Landes verwiesen, wenn sie sich negativ gegenüber den Behörden äussern würden.

Eine Gruppe von Ukrainerinnen und Ukrainern aus dem Dianapark stellte in den letzten Tagen den Katalog mit 35 Anliegen an den Kanton auf. Die Gruppe bestimmte auch einen «Wortführer» für den Kontakt nach aussen. Vor dessen Wohnungstüre tauchte nun laut Derrer am Samstag eine Gruppe wütender Ukrainerinnen und Ukrainer auf und zerriss den Brief mit den Anliegen.

Bislang ist beim Kanton kein Schreiben von Flüchtlingen aus dem Dianapark eingegangen, wie Müller sagt. Der Kanton erlebt die Stimmung unter den Flüchtlingen in Rheinfelden auch ganz anders. Müller:

«Wir erleben die einquartierten Ukrainerinnen und Ukrainer als dankbar und zufrieden mit der Situation im Dianapark.»

Generell ist der KSD «sehr zufrieden» mit dem Betrieb im Dianapark und ist überzeugt, «dass sich die Wohnsituation sehr gut eignet für die Unterbringung von Geflüchteten», sagt Müller. «Das Betreuungssetting stimmt.»

Angespannte Stimmung bei Treffen

Derrer erwähnt in seiner Medienmitteilung auch ein Treffen zwischen einem Vertreter der Stadt und dem Wortführer der Ukrainerinnen und Ukrainer, der die Anliegen nach aussen vertreten soll. Derrer wirft der Übersetzerin vor, nicht korrekt übersetzt zu haben, sondern beiden Seiten gesagt zu haben, was sie sagen sollten.

An diesem Treffen sei der Wortführer dann von einer Ukrainerin, die seit langem in der Schweiz lebt, aggressiv angegangen worden, weil er sich in Russisch, seiner Muttersprache, ausgedrückt habe. Das Treffen sei, so Derrer weiter, abgebrochen worden, damit es nicht zu einer Schlägerei gekommen sei.

Roger Erdin, Stadtschreiber von Rheinfelden. zvg

Die Stadt, mit diesem Vorwurf von der AZ konfrontiert, sieht das anders. Die Stadt koordiniere mit einem Mitarbeitenden die Freiwilligenarbeit für die Schutzsuchenden im Dianapark und bei den gastgebenden Familien in Rheinfelden, erläutert Stadtschreiber Roger Erdin. So seien vor rund 14 Tagen gemeinsam Hochbeete und Gartenmöbel aus Holzpaletten gebaut worden. Und:

«Am Rande dieses Anlasses kam es zu einer Diskussion mit einer Gruppe von Schutzsuchenden, die sich unrecht behandelt fühlte, ohne dass ein konkretes Beispiel dafür benannt wurde.»

Nach Einschätzung des städtischen Mitarbeiters seien bei einzelnen Schutzsuchenden Aggressionen geschürt worden. «Dass die Diskussion angeblich an den Rand einer Schlägerei führte, konnte unser Mitarbeiter nicht bestätigen», sagt Erdin. Nachdem das Gespräch beendet war, konnte der Koordinator laut dem Stadtschreiber im Verlauf desselben Tages mit der wortführenden Person aus der Ukraine und unter Beizug einer Übersetzerin ein konstruktives Gespräch führen. Erdin sagt:

«Dabei konnte dessen konkretes Anliegen sachlich definiert und innert kurzer Frist gelöst werden.»

