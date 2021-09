Rheinfelden: Mieterverband will Kündigung im Dianapark verhindern

Massenkündigung im Dianapark: Helvetia zeigt sich für Gespräche offen, will aber am Vorgehen festhalten

Die Massenkündigung im Rheinfelder Wohnquartier weckt Widerstand. Auf eine Sammelklage würden die Mietverbände Aargau, Basel und Baselland aber gerne verzichten. Vielmehr wollen sie mit der Besitzerin der Überbauung an einem Tisch neu über die Sanierung verhandeln. Helvetia zeigt sich für Gespräch offen, will aber am Vorgehen festhalten.