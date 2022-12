Rheinfelden Kokain, geschützte Echsen und Fusselroller: Zwei Grenzwächter geben Einblick in den Alltag auf dem Zoll Alle kennen das leise Kribbeln im Bauch, wenn man im Auto auf den Zoll zurollt – das, obwohl man gar nichts Problematisches bei sich hat. Doch wie sieht der Alltag jener aus, die mit Uniform, Schäferhund und ernstem Blick das Fahrzeug durchwinken oder stoppen? Die AZ begleitete die beiden Grenzwächter Andreas Honegger und Pascal Brem. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Honegger (links), Pascal Brem (rechts) und Schäferhündin Freya sind ein gutes Team: Eine Kombination von Bauchgefühl, Erfahrung und tierischer Spürnase bringt Erfolg beim Zoll. Jael Rickenbacher

An diesem Nachmittag nieselt es von Zeit zu Zeit, doch die Sonne dominiert die wenigen grauen Wolken. Im Pausenzimmer des Grenzübergangs Rheinfelden-Autobahn treffe ich zwei imposant angezogene Charaktere: die Grenzwächter Andreas Honegger und Pascal Brem. Eingeschüchtert muss man von ihnen aber nicht sein – das heisst, wenn man keine artengeschützte Echse oder kiloweise Kaviar bei sich hat.

Andreas Honegger ist seit der Jahrtausendwende beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit angestellt. Vorher war er Landschaftsgärtner – er verbringt gerne Zeit draussen. Ihm gefällt, dass er als Grenzwächter mit allen möglichen Menschen zu tun hat, dass sein Arbeitsalltag abwechslungsreich ist und dass er sich als Gruppenchef auf seine Kolleginnen und Kollegen verlassen kann.

Mehr als nur Durchwinker

An seiner Seite ist heute Pascal Brem. Seit 2008 ist er beim Schweizer Zoll dabei und ist Equipenchef. Mit seiner Belgischen Schäferhündin Freya stellt er unter anderem sicher, dass keine Drogen, Elfenbeine, geschützte Schlangen oder verbotene Krokodilledertaschen über die Grenzen gebracht werden. Auch er mag an seinem Job, dass kein Tag gleich ist und er so manche Überraschung erlebt. Er erzählt:

«Etwas, das die Bevölkerung falsch einschätzt an unserem Beruf, ist: Wir würden nur herumstehen und die Autos durchwinken.»

Grenzwächterinnen und Grenzwächter übernehmen viele Blaulicht-Aufgaben – zum Beispiel retten sie manchmal Ertrinkende aus dem Rhein. Jael Rickenbacher

Die Grenzwächterinnen und Grenzwächter haben einen grossen Aufgabenbereich – sie arbeiten zum Teil eng mit der Polizei zusammen. Es ist durchaus möglich, dass ein Einbrecher verhaftet wird, jemand reanimiert werden muss, ein Auto auseinandergenommen oder jemand aus dem Rhein gerettet werden muss.

Schlagstock und Handschellen

In der Ausbildung lernt man unter anderem das Zollrecht, das Ausländerrecht, Einsatztaktiken, den Umgang mit Zwangsmitteln – zum Beispiel Pfefferspray, Schlagstock und Handschellen –, wie man Kontrollen durchführt und vieles mehr.

Brems zusätzliche Ausbildung zum Hundeführer dauerte etwa drei Jahre. Freya ist daneben auch ein normaler Familienhund – obwohl sie eigentlich der Verwaltung gehört, geht sie nach jeder Schicht mit ihrem Chef nach Hause. Heute kommt sie zum Einsatz, als ein italienisches Auto verdächtig wirkt.

Fusselroller in Action

Nachdem alles gründlich beschnuppert wurde, darf Freya wieder an ihr Plätzchen. Nun werden die Autositze mit einem Fusselroller von ihren Haaren befreit, und der Lenker darf seine Reise fortsetzen. Welche Autos herausgenommen werden, basiert auf verschiedenen Komponenten, sagt Honegger:

«Es ist eine Kombination von Bauchgefühl und Erfahrung, die hier Erfolg bringt.»

Freya kontrolliert den Kofferraum auf illegale Substanzen oder artengeschützte Tierprodukte. Jael Rickenbacher

Die Kontrollintensität variiert deshalb von Auto zu Auto. «Den Hund haben wir bei diesem Auto eingesetzt, weil der italienische Fahrer uns etwas erzählte, das uns stutzig gemacht hat», erklärt Honegger.

Die Augen offen halten

Nun geht es weiter zum Zoll bei Stein-Säckingen. Auf dem Weg machen wir ein Zwischenstopp bei einem nicht ständig besetzten Grenzübergang. Die Grenzwächterinnen und Grenzwächter sind viel unterwegs – manchmal auch in Zivil. «Wir haben auch zivile Autos und wenn wir in den Quartieren Kontrolle machen, tragen wir manchmal zivile Kleidung», sagt Honegger.

Bei jeder Tageszeit treffen Brem und Honegger auf etwas anderes. Am Morgen sind vor allem Grenzgängerinnen und Grenzgänger unterwegs. Vom Nachmittag bis in die Nacht sichern sie am meisten Schmuggelwaren und am Wochenende gibt es mehr alkoholisierte Lenkerinnen und Lenker als unter der Woche.

Andreas Honegger (hinten) und Pascal Brem (vorne) stellen den Lenkerinnen und Lenkern zuerst einige Fragen, um die Situation besser einzuschätzen. Jael Rickenbacher

Natürlich muss zu jeder Zeit auf all dies geachtet werden. Der Strassenverkehr wird auch die ganze Schicht über kontrolliert. Bei so vielen Aufgaben, die gleichzeitig zu erfüllen sind, kann die langjährige Erfahrung eine grosse Hilfe sein: «Ich bin seit 20 Jahren im Fricktal und Pascal Brem ist hier aufgewachsen. Wir kennen das Gebiet sehr gut», erzählt Honegger.

Esel, Schlangen und Kokain

Mittlerweile kennen die beiden sogar viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger, da diese tagtäglich mit dem Zoll in Berührung kommen. Doch Honegger und Brem haben schon viele exzentrische Personen angetroffen: Letztens fanden sie eine artengeschützte Schlange auf dem Beifahrersitz, manchmal entdecken sie kiloweise Kokain, einmal fanden ihre Kollegen einen Esel und im seltenen Falle wird auch Menschenschmuggel aufgedeckt.

Doch das sind nicht alltägliche Fälle, erklärt Brem: «Das, was Sie heute nicht sehen, ist die Büroarbeit. Auch die gehört zum Job – Rapport, Befragungen oder Anzeigen können viel Zeit in Anspruch nehmen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen