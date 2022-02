Rheinfelden: Fasnacht findet nun doch statt – im kleinen Rahmen

Rheinfelden Kehrtwende nach Absage: Fasnacht findet nun doch statt – wenn auch nur im kleinen Rahmen Die Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden hat entschieden, ein reduziertes Programm durchzuführen – ohne grossen Umzug, Kinderball und Schnitzelbank-Abend. Grund für den Entscheid sind die vom Bundesrat in Aussicht gestellten Lockerungen. Auch in Kaisten und Kaiseraugst kommt es zum bunten Treiben. Dennis Kalt 04.02.2022, 16.15 Uhr

Frau Fasnacht wird auch dieses Jahr durch die Altstadt in Rheinfelden geführt. Einen grossen Umzug wird es aber nicht geben. Bild: AZ Archiv (28. Februar 2014)

Viele Närrinnen und Narren hatten die fünfte Jahreszeit in Rheinfelden bereits komplett abgeschrieben. So stand denn bis vor wenigen Tagen fest, dass die Fasnacht in der Zähringerstadt ausfällt. Doch mit den am Mittwoch vom Bundesrat in Aussicht gestellten Lockerungen kommt nun die Kehrtwende.

An einer Sitzung hat die Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden (FGR) beschlossen, dass die Fasnacht, wenn auch nur in einem kleinen Rahmen, doch stattfindet. FGR-Präsident Roger Wendelspiess sagt:

«Das ist toll. Auch vor dem Hintergrund, dass wir viel Planungsarbeit für die Fasnacht hatten.»

Nicht nur für die diesjährige, sondern bereits für jene 2021, die pandemiebedingt ausfiel.

Auf einen grossen Umzug wird verzichtet

Einen grenzüberschreitenden oder einen grossen Umzug, nur auf Schweizer Seite, wird es aber keinen geben. «Die Guggenmusiken hatten ja gar keine Zeit zum Proben», sagt Wendelspiess. Verzichtet wird ebenso auf den Schnitzelbank-Abend sowie die Kinderfasnacht.

Starten soll das bunte Treiben am Donnerstag, 24. Februar, mit einem kleinen Umzug um 20 Uhr vom alten Zoll zum Obertorplatz, wo Frau Fasnacht aufgehängt wird. Danach geht die Fasnacht in verschiedenen Gassen-Beizli weiter.

Am Freitag, 25. Februar, findet um 19.11 Uhr ein Treffen der Kleinformationen in der Altstadt statt. Am Samstag, 26. Februar, beginnt zu gleichen Zeit ein Guggen-Platzkonzert. Ein kleiner Umzug führt am Sonntag, 27. Februar, vom Obertorplatz zur Schifflände, wo Frau Fasnacht auf ein Floss gelegt und angezündet dem Fluss übergeben wird.

Fünfte Jahreszeit auch in Kaisten und Kaiseraugst

In Kaisten hält die Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli an ihrem traditionsgemässen Programm – mit einigen Abstrichen – fest. Die närrischen Tage in Kaisten beginnen am ersten Faisse, 10. Februar, morgens um 5 Uhr mit der Tschättermusik. Offen ist derzeit noch, ob der Umzug durchs Dorf am Sonntag, 27. Februar, stattfindet. Narrenvater Marco Zaugg sagt:

«Das ist davon abhängig, ob die Vereine mitmachen wollen. Wir müssen hier noch die Rückmeldungen einholen.»

Der Kaister Narrenvater Marco Zaugg (m.) präsentiert das Fasnachtsmotto: «2. Versuech – Bougsuech». Bild: Dennis Kalt (11. November 2021)

Auch in Kaiseraugst findet die fünfte Jahreszeit in einer abgespeckten Version statt. Etwa mit der traditionellen Zepterübergabe vor dem Gemeindehaus am Donnerstag, 24. Februar, 19 Uhr und der Fasnacht auf dem Schulplatz mit Guggenkonzert und Schnitzelbänken am Samstag,

26. Februar, ab 14 Uhr.

Anfang Woche war bereits bekannt gegeben worden, dass Möhlin seinen traditionellen Umzug durchführen wird.