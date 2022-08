Nur 100 Coronaimpfungen pro Woche am Spital in Rheinfelden

Rheinfelden Kaum jemand lässt sich impfen: Nur 100 Personen bekamen letzte Woche am Spital in Rheinfelden eine Coronaimpfung Die Zahl jener, die sich aktuell am Spital in Rheinfelden gegen Corona impfen lassen, liegt um die 100 Personen pro Woche. Rund 80 Prozent davon sind zweite Auffrischimpfungen. Dies zeigt eine Auswertung des Kantons für die AZ. Thomas Wehrli 25.08.2022, 05.00 Uhr

In der letzten Woche bekamen am Spital in Rheinfelden 80 Personen die zweite Auffrischimpfung. Michael Buholzer / keystone

Corona ist derzeit weit weg – zumindest, wenn es um das Impfen geht. Dies zeigt eine Auswertung, die der Kanton auf Anfrage der AZ für das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) hat.

Danach liessen sich in der letzten Woche 96 Personen am Impfzentrum in Rheinfelden impfen, 80 Personen davon bekamen die zweite Auffrischimpfung. Der zweite Booster wird aktuell für über 80-Jährige sowie für Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem empfohlen. Das bedeutet, dass auch nur bei diesen Gruppen der Bund die Kosten übernimmt.

Zwischen 100 und 170 Impfungen pro Woche

Ähnlich sind die Zahlen in den Wochen davor. Vom 8. bis 14. August liessen sich am GZF insgesamt 169 Personen impfen, davon erhielten 152 den zweiten Booster. In der ersten Augustwoche handelte es sich bei 97 der 116 Impfungen um eine zweite Auffrischimpfung.

In der letzten Woche wurden knapp 6 Prozent aller Coronaimpfungen im Aargau am GZF verabreicht. Eine Woche zuvor waren es 8,5 Prozent.

So oder so: Die Zahl der Personen, die in den letzten Wochen eine erste oder zweite Impfung erhalten haben, liegt damit am GZF wie im ganzen Kanton recht tief. Das erstaunt aber auch nicht, denn jene, die sich überhaupt impfen lassen wollen, sind längst geimpft respektive haben die erste Auffrischimpfung ebenfalls bereits (vor einiger Zeit) erhalten.

Im Herbst dürfte allerdings, vorausgesetzt, der Bund ändert seine Impfempfehlung und übernimmt damit die Kosten wieder für alle, die Zahl jener stark steigen, die sich zum zweiten Mal immunisieren lassen.

83 Prozent sind zweite Auffrischimpfungen

Gianna Meisel von der Unternehmenskommunikation des GZF rechnet vor: «Bei rund 83 Prozent der verabreichten Impfungen der letzten Woche handelte es sich also um die zweite Auffrischungsimpfung.» Kantonsweit waren es letzte Woche 83,3 Prozent zweite Boosterimpfungen.

Hochgerechnet über die letzten Wochen, gingen dabei laut Meisel 54 Prozent der Impfungen an über 80-Jährige. Meisel sagt:

«Bei den restlichen Impfungen handelt es sich um Impfungen für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem und um selbstzahlende Personen.»

Es nehmen also auch jüngere Menschen, welche die Impfung selber zahlen müssen, die zweite Auffrischungsimpfung in Anspruch. Meisel dazu:

«In der letzten Woche waren dies rund 88 Prozent der Impfungen an unter 80-Jährige.»

Bei den Impfempfehlungen hält sich das GZF an das Bundesamt für Gesundheit: «Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem und Personen über 80 Jahren wird eine zweite Auffrischimpfung empfohlen.»

Impfzentrum ist jeweils am Freitag geöffnet

Entsprechend der aktuell recht niedrigen Nachfrage nach Impfungen sind auch die Impfzeiten im GZF stark reduziert. Impfen lassen kann man sich im Spital Rheinfelden jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Am Spital in Laufenburg nimmt das GZF aktuell keine Impfungen vor.

Dabei sind sowohl Walk-ins – also Impfungen ohne Termin – als auch Impfungen mit Termin möglich. Ein Termin kann dabei über die Website des GZF vereinbart werden.