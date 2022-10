Bezirksgericht Rheinfelden braucht neuen Gerichtspräsidenten

Jetzt sind die Parteien am Zug: Am Bezirksgericht ist eine Präsidentenstelle neu zu besetzen

Der langjährige Gerichtspräsident Daniel Gasser geht in Pension. Für die Ersatzwahl am Bezirksgericht Rheinfelden ist der 12. März 2023 anberaumt worden. Die oder der Neugewählte wird die Stelle im Präsidium des Bezirksgerichts Rheinfelden am 1. Oktober 2023 antreten.