Der Herbstmarkt in Rheinfelden lockte viele Besuchende an.

Rheinfelden «In diesem Jahr haben wir wieder einen klassischen Markt»: Organisatoren setzten auf die 120 Stände und verzichteten auf Bühnenprogramm Der diesjährige Herbstmarkt in Rheinfelden begeisterte die Besuchenden mit einem breiten Angebot, darunter auch Handwerkliches. Weil im Ausland strengere Corona-Schutzmassnahmen gelten, lockte der Anlass auch zahlreiche Gäste aus Deutschland an. Horatio Gollin 04.10.2021, 05.00 Uhr

In der Marktgasse herrschte zum Herbstmarkt mal wieder so richtig Trubel. Zwischen den zahlreichen Ständen flanierten die Marktbesucher, schauten sich die feilgebotenen Waren an oder hielten kurz inne, um sich mit einem Bekannten auszutauschen.