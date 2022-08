Worst Case Stromausfall: So sind Spitäler im Fricktal gerüstet

Rheinfelden Im Winter drohen Stromausfälle – was passiert, wenn die Ärzte mitten in einer Operation sind? Im Winter wird der Strom knapp. Elcom-Chef Werner Luginbühl hält deshalb die stundenweise Stromabschaltung für nicht ausgeschlossen. Was heisst das für ein Spital? Im Gesundheitszentrum Fricktal ist man auf dieses Szenario vorbereitet – auch für laufende Operationen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Laufende Operationen werden durch einen Stromausfall nicht tangiert – das Notstromaggregat überbrückt sofort. Keystone

Das Licht bleibt aus. Das könnte im Winter aufgrund der befürchteten Strommangellage während Stunden (oder Tagen) der Fall sein. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» rät Werner Luginbühl, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Eclom): «Da ist es sicher ratsam, genügend Kerzen im Haus zu haben. Und wer einen Holzofen hat, sollte sich mit genügend Brennholz eindecken.»

Der Strom bleibt weg. Was passiert dann in den sensiblen Bereichen wie einem Spital? «Bei einem Stromausfall schalten unsere Systeme auf ein Notstromaggregat mit Diesel um», sagt Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF). Das GZF betreibt in Rheinfelden und Laufenburg je ein Akutspital sowie Pflegeheime. Die Umschaltung läuft dabei im Hintergrund ab. Crespo versichert:

«Die Sicherheit der Patienten, auch mitten in einer Operation, ist immer gewährleistet.»

Im Operationssaal bekommt man vom Stromunterbruch nichts mit. «Die Umschaltung auf den Notstrombetrieb passiert unterbruchfrei automatisch», sagt Crespo. Laufende Operationen werden somit nicht beeinträchtigt. In der Operationsplanung werden im Fall eines längeren Stromunterbruchs nur Notfalloperationen durchgeführt, «elektive Eingriffe müssten in diesem Szenario verschoben werden», so Crespo.

Notstromaggregat versorgt nur bestimmte Bereiche

Mit Strom versorgt das Notstromaggregat im Fall eines Unterbruchs prioritär die notstromberechtigten Bereiche. «Dies sind die Operationssäle, der Notfall und die Interdisziplinäre Überwachungsstationen sowie die IT-Infrastruktur und die Notbeleuchtung», erklärt Crespo. Alle anderen Funktionen würden sukzessive eingeschränkt oder ganz eingestellt. «So würde zum Beispiel nur noch ein Doppellift zur Verfügung stehen, alle anderen Lifte werden abgeschaltet», macht Crespo ein Beispiel.

So viel Strom verbraucht das Gesundheitszentrum Der gesamte jährliche Stromverbrauch des GZF beträgt rund 4,5 Millionen Kilowattstunden. Das Spital in Rheinfelden verbraucht zusammen mit der Villa Robersten jährlich rund 2,6 Millionen Kilowattstunden. Das Spital Laufenburg benötigt rund 1,9 Millionen Kilowattstunden Strom. Die grossen Stromverbraucher sind die Geräte in der Radiologie, die Operationssäle und die Prozesse in der Sterilisation. Dazu kommen die beiden Küchen der Spitäler und die Klimatisierung der Gebäude.

Wie lange das GZF autark betrieben werden kann, hängt laut Crespo davon ab, ob der Stromausfall nur lokal das GZF betrifft, oder, ob es sich um eine grössere Krise handelt. «Bei einer grösseren Problematik würde eine Krisenorganisation ausserhalb des GZF die Stromversorgung verantworten», sagt Crespo und fügt hinzu:

«Bei einem lokalen Ausfall können die Grundfunktionalitäten des Spitalbetriebs solange aufrechterhalten werden, wie Diesel verfügbar ist.»

Das Notstromaggregat wird monatlich auf seine Funktionstüchtigkeit getestet. «Jährlich wird zudem ein Notstromtest durchgeführt», sagt Crespo. Dabei wird das Spital vollständig vom Netz genommen und die Umschaltung auf Notstrom geprüft. Anschliessend wird das gesamte System wieder hochgefahren und das Spital geht erneut vollständig ans Netz. Der nächste Test im Spital Rheinfelden findet am 17. August statt.

Bleibt eine Frage: Rechnet man beim GZF derzeit mit Stromunterbrüchen im Winter? Crespo:

«Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir nicht von Stromunterbrüchen im Winter aus, beobachten aber laufend die Situation.»

