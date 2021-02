Rheinfelden Im Fricktaler Impfzentrum sind erst zwei von zehn Kabinen in Betrieb – warum das auch Vorteile hat Das Impfzentrum in Rheinfelden ist auf wöchentlich 4800 Impfungen ausgelegt. Weil die Impfstoffe derzeit noch beschränkt sind, konnten in der ersten Betriebswoche nur 450 Impfungen vorgenommen werden. Aus den Gesprächen zeigt sich: Die Geimpften sind dankbar – und hoffen, ihre Kinder und Enkel nun wiedersehen zu können. Thomas Wehrli 17.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der ersten Woche wurden in Rheinfelden 450 Personen geimpft. Das Bild entstand im Impfzentrum in Muri. Britta Gut

Das Impfzentrum in Rheinfelden ist seit einer Woche in Betrieb. Betrieben wird es vom Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) im Auftrag des Kantons. Das Impfzentrum sei sehr gut gestartet, zieht Miriam Crespo, Mediensprecherin des GZF, eine erste Bilanz.

Ausgelegt ist das Impfzentrum auf bis zu 4800 Impfungen pro Woche. Da aktuell erst wenige Impfdosen zur Verfügung stehen, wird in Rheinfelden derzeit nur ein Bruchteil davon erreicht. In der ersten Woche wurden laut Maria Gares vom Departement Gesundheit und Soziales 450 Dosen verimpft.

Erst zwei der zehn Impfkabinen sind in Betrieb

Aufgrund der kleinen Zahl an Impfungen wurden auch erst zwei der zehn Impfkabinen im Bahnhofsaal in Betrieb genommen. Die Infrastruktur habe sich aber bewährt, sagt Crespo.

«Einzig die Heizung musste deutlich hochgefahren werden, damit die Mitarbeitenden, die den ganzen Tag dort arbeiten, nicht frieren.»

Miriam Crespo, Mediensprecherin Gesundheitszentrum Rheinfelden.

Zvg

In der «sanften Inbetriebnahme», wie Crespo den Start mit knapp einem Zehntel der möglichen Impfungen umschreibt, sieht sie auch Vorteile. Die Mitarbeitenden hätten so genügend Zeit, sich auf den neuen Betrieb einzustellen, wichtige Erkenntnisse zu sammeln und diese für den Wissens-Transfer an die Kollegen zu dokumentieren. Eine Frage, die am Check-in-Schalter auftauchte und im «Q&A» festgehalten wurde, war etwa, ob man sich gegen Covid impfen lassen kann, wenn man sich am Tag zuvor gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen liess. FMSE wird durch Zeckenstiche übertragen.

Geimpfte sind dankbar

Crespo sieht noch einen weiteren Vorteil im langsamen Hochfahren des Impfzentrums:

«Dieser überschaubare Start ermöglichte auch einen wertvollen persönlichen Austausch mit den Menschen, die sich in Rheinfelden impfen liessen.»

Dies sei für die Mitarbeitenden des Impfzentrums eine sehr motivierende und bereichernde Erfahrung, die man nicht alle Tage mache, so Crespo. Die Mitarbeitenden des GZF erleben dabei viel Dankbarkeit und auch ein Aufatmen. «Die Menschen sind froh und sichtlich erleichtert, ihre erste Impfung im Fricktal erhalten zu können.» Auf Nachfrage erwähnen die frisch Geimpften dann auch ihre Hoffnung, Kinder und Enkelkinder bald wiederzusehen. Crespo:

«Diese Rückmeldungen motivieren unsere Mitarbeitenden in ihrem gemeinsamen Effort, einen wichtigen Beitrag zu dieser historischen Impfkampagne zu leisten.»

Probleme mit den Impfwilligen gibt es in Rheinfelden kaum. Diese seien in der Regel sehr kooperativ, kämen gut informiert und entsprechend vorbereitet, so Crespo. «Bis auf wenige Ausnahmen halten sie sich an die Regeln und Vorgaben im Impfzentrum.» Einzig bei den Risikopersonen unter 75 Jahren käme es vereinzelt vor, dass sie ihr ärztliches Attest nicht dabei hätten oder es ihnen nicht bewusst gewesen sei, dass sie dieses vorgängig bei ihrem Hausarzt einholen müssen.

Restimpfungen gehen an das Gesundheitspersonal

Ein Kränzchen winden kann Crespo den Fricktalern auch für ihre Termindisziplin: Die meisten würden ihren Impftermin pünktlich wahrnehmen, sagt die Mediensprecherin. Es sei nur vereinzelt vorgekommen, dass gebuchte Impftermine nicht wahrgenommen würden.

Da der Impfstoff sehr knapp ist, «ist es uns ein wichtiges Anliegen, keine Impfdosis zu verlieren und alle am Tag verfügbaren Impfdosen auch zu verimpfen», so Crespo.

«Daher schauen wir natürlich auch, dass wir nicht zu viele Spritzen im Voraus <aufziehen>.»

Trotz guter Planung kann es aber sein, dass am Abend für den letzten Impfling noch ein Fläschchen aufgemacht werden muss oder von einem Fläschchen noch einige Impfdosen übrig bleiben. Was dann? «In diesen Fällen verimpfen wir die Reste gemäss Vorgabe des Kantons an das Gesundheitspersonal», sagt Crespo.

Mitarbeitende des Gesundheitswesens, die sich impfen lassen wollen, erhalten in einem solchen Fall einen telefonischen Anruf und die Impfungen werden noch am selben Abend im Impfzentrum verabreicht. Dies deshalb, weil die Impfungen innert 6 Stunden verimpft werden müssen und nach der Aufbereitung in den Spritzen auch nicht mehr transportiert werden dürfen.

Bleibt eine Frage: Wie ist das nun, wenn man am Tag vor der Covid-Impfung eine Zeckenimpfung bekommen hat? Kann man sich dann trotzdem impfen lassen? «Ja, das ist kein Problem», sagt Crespo.

Laufenburg Das zweite Fricktaler Impfzentrum ist startbereit Am 22. Februar geht das zweite Impfzentrum im Fricktal in Betrieb. Es befindet sich in der Stadthalle Laufenburg. «Wir sind für die Inbetriebnahme des Impfzentrums gut vorbereitet», sagt Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal. Derzeit laufen die letzten Einrichtungsarbeiten. Zudem werden die Beschilderung angebracht und die Personalplanung in den letzten Details ausgearbeitet.