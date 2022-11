Rheinfelden: Im Dianapark werden mehr Flüchtlinge untergebracht

Rheinfelden Im Dianapark werden ab jetzt Flüchtlinge aus allen Nationen untergebracht Der Kanton betreibt in der Rheinfelder Überbauung Dianapark seit Ende Juni eine kantonale Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine. Nun werden dort auch Flüchtlinge aus anderen Nationen untergebracht. Die Stadt kann diesen Entscheid nachvollziehen. Nadine Böni 21.11.2022, 11.29 Uhr

Der Kanton Aargau betreibt im Dianapark seit dem 29. Juni 2022 eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge. Nadine Böni

So ganz überraschend dürfte diese Nachricht für den Rheinfelder Stadtrat nicht gekommen sein. Schliesslich informierte der Kanton erst vor wenigen Tagen darüber, dass er in Sachen Asylunterkünfte seinen Notfallplan aktiviert. Dies, weil sich abzeichnet, dass die bestehenden Plätze auf Dauer nicht ausreichen werden.

Die Bundesasylzentren, die das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreibt, stossen an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb weist der Bund den Kantonen im Moment mehr Geflüchtete zu – auch Menschen, bei denen der Asylentscheid noch aussteht.

Grund sind steigende Zuweisungszahlen

Die angespannte Situation im Aargauer Asylwesen hat nun auch Auswirkungen auf Rheinfelden. Wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst, werden in den freien Wohnungen der Überbauung Dianapark nun auch Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern untergebracht. Dies habe der Kantonale Sozialdienst «wegen steigenden Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus anderen Ländern als der Ukraine durch das Staatssekretariat für Migration» entschieden.

Die Wohnungen im Dianapark wurden seit Ende Juni von Flüchtlingen aus der Ukraine genutzt. Aktuell leben 224 Personen mit Schutzstatus S im Dianapark. Neu sind 21 Personen mit Ausweis N (im laufenden Asylverfahren) oder mit Ausweis F (vorläufig aufgenommene Ausländer) ebenfalls in den Wohnungen untergebracht, von denen zurzeit 70 belegt sind.

Zwar nicht geplant, aber «nachvollziehbar»

«Der Kantonale Sozialdienst hat uns vor einigen Tagen über diesen Schritt in der kantonalen Unterkunft im Dianapark informiert», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. Er verweist auf eine Informationsveranstaltung von Mitte Oktober, als der Kanton die Öffentlichkeit und im Speziellen die Gemeinden darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass die Zahl der normalen Asylgesuche im August und September dieses Jahres auf einem Höchstwert seit der Flüchtlingskrise 2015/16 lag und dringend zusätzliche Plätze benötigt werden. Erdin fügt an:

«Insofern können wir den Entscheid nachvollziehen.»

Die Unterbringung von Flüchtenden anderer Herkunft war im Dianapark ursprünglich nicht geplant. Für die Stadt ändere sich aber nichts, sagt Erdin: «Es handelt sich beim Dianapark wie bisher um eine kantonale Unterkunft, für deren Betrieb der Kanton Aargau verantwortlich zeichnet.»

Die Helvetia Versicherungen stellt dem Kanton 120 Wohnungen im Dianapark zur Verfügung. Die Wohnungen stehen leer, weil die Überbauung ab dem nächsten Frühling in Etappen gesamtsaniert wird und alle Mieterinnen und Mieter deshalb ausziehen müssen.