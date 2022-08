So läuft es in grösster Flüchtlingsunterkunft im Aargau wirklich

Nach den massiven Vorwürfen von Unternehmer und Bezirksrichter Michael Derrer an der Flüchtlingsunterkunft in Rheinfelden, sagt der Kanton, wie es wirklich läuft. Aktuell leben 87 Flüchtlinge in 30 Wohnungen. Insgesamt bietet die grösste Flüchtlingsunterkunft im Aargau Platz für bis zu 450 Schutzsuchende aus der Ukraine.

Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr