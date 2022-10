Rheinfelden: "Tabakhüsli" wird vom Gästehaus Ambrosia übernommen

Rheinfelden «Ich bin glücklich, kommt das ‹Tabakhüsli› in gute Hände»: Das Hostel wird vom Gästehaus Ambrosia übernommen Vor zehn Jahren hat Rosa Hürbin in der Rheinfelder Altstadt das Hostel Tabakhüsli eröffnet. Nun gibt sie es aus Altersgründen in neue Hände: Nathalie Wermeille und Anthony Cottle, Betreiber des Gästehauses Ambrosia, führen die Unterkunft weiter. Beide Seiten freuen sich über die gute Lösung – und Rosa Hürbin darüber, dass sie nun bald mehr Zeit für Enkel und eigene Reisen hat. Nadine Böni Jetzt kommentieren 25.10.2022, 10.33 Uhr

Rosa Hürbin (2.v.l.) mit Sohn Jonas (links) übergibt das «Tabakhüsli» an Nathalie Wermeille und Anthony Cottle. zvg

Rosa Hürbin ging ein Wagnis ein, damals als sie im Februar 2013 in der Rheinfelder Fröschweid ihr Hostel «Tabakhüsli» eröffnete – aber sie erfüllte sich damit auch einen lange gehegten Traum: Sie, die selbst nur zu gern die Welt bereist, wollte selbst Gäste aus aller Welt empfangen, sie bewirten und versorgen. Nun, knapp zehn Jahre nach der Eröffnung, gibt Hürbin das Hostel in neue Hände. Aus Altersgründen, wie sie sagt:

«Ich bin eigentlich seit fast drei Jahren im Pensionsalter. Nun ist es Zeit, etwas kürzer zu treten.»

Sie wünscht sich mehr Zeit für ihr Enkelkind – «und auch dafür, selbst wieder etwas spontaner verreisen zu können», so Hürbin. In den vergangenen Jahren gönnte sie sich meist nur im Januar, wenn das Hostel zu hatte, eine längere Auszeit.

«Ambrosia»-Betreiber führen die Unterkunft weiter

Bis Ende Jahr werde sie das Hostel noch offen haben, es «langsam auslaufen lassen», wie sie es ausdrückt. Im Januar dann ist es wie immer geschlossen – und im Februar geht es unter neuer Leitung wieder auf: Nathalie Wermeille und Anthony Cottle, die seit Februar 2021 in der Furnierwerk-Überbauung am Rheinfelder Bahnhof das Gästehaus Ambrosia betreiben, übernehmen die Unterkunft in der Altstadt.

Das Hostel Tabakhüsli an der Fröschweid in der Rheinfelder Altstadt geht in neue Hände über. zvg

«Dass wir so schnell vergrössern, hätten wir uns nicht vorstellen können», sagt Nathalie Wermeille. Aber: Das Haus an der Fröschweid habe ihr schon immer gefallen und mit Rosa Hürbin hätten sie eine tolle Beziehung. So vermittelten sie sich in der Vergangenheit beispielsweise gegenseitig Gäste, wenn das eigene Haus ausgebucht war.

Die Belegung im Gästehaus Ambrosia liegt ausserdem bei gut 90 Prozent, eine Vergrösserung bietet sich daher an. «Als Rosa Hürbin erwähnte, dass sie aufhören wird, war deshalb schnell klar, dass wir das machen wollen», sagt Wermeille und fügt an:

«Wir möchten die Unterkunft mit genauso viel Liebe weiterführen, wie das Rosa Hürbin gemacht hat.»

Am 1. Februar – also auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Gästehaus – eröffnet das «Ambrosia Hüsli» seine Türen. Zuvor, im Januar, sind einige Renovations- und Modernisierungsarbeiten vorgesehen. Aus dem Hostel wird eine Erweiterung des Gästehauses mit sechs Einzelzimmern. «Wir richten uns damit an junge Familien und kleine Gruppen», sagt Wermeille.

Neuseeländer, Kanadier und Mexikaner waren da

Sie sei «sehr, sehr glücklich, das Hostel in gute Hände übergeben zu können», sagt Rosa Hürbin. Das macht den Abschied von ihrem Herzensprojekt etwas einfacher. Das – und natürlich die vielen schönen Erinnerungen an tolle Begegnungen:

«Es waren anstrengende Jahre mit viel Arbeit und langen Präsenzzeiten. Aber es hat immer unglaublich grossen Spass gemacht, nette Gäste aus aller Welt kennen zu lernen.»

Die meisten Gäste stammen aus der Schweiz, Deutschland sowie den übrigen europäischen Ländern. Aber auch Australier, Kanadier, US-Amerikaner, Neuseeländer, Mexikaner und Argentinier übernachteten im «Tabakhüsli». Gerade bei Velofahrern, die auf grösseren Touren durch Rheinfelden und das Fricktal fahren, ist das Hostel beliebt. Aber auch die Messen in Basel brachten Gäste – teilweise sogar Stammgäste: «Ein Mann aus Taiwan übernachtet während seines Besuchs an der Art Basel im ‹Tabakhüsli› und das inzwischen seit Jahren», sagt Rosa Hürbin.

Ganz verabschieden wird sich Hürbin dabei noch nicht vom «Tabakhüsli»: Zum Hostel gehört ein öffentliches Café. Dieses wird die Gastgeberin auch im kommenden Jahr weiterführen. «Ich möchte nicht alles auf einmal abgeben», sagt sie. So wird sie das Café vorerst noch weiterführen und zu gegebenem Zeitpunkt auch hier eine passende Nachfolge suchen.

