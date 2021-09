Rheinfelden: Hier gibt es Herrenmode aus der Wohlfühloase

Rheinfelden Herrenmode aus der Wohlfühloase – Matthias Wiedmer eröffnet sein Geschäft an der Marktgasse Am Samstag eröffnet an der Rheinfelder Marktgasse ein neues Geschäft. Matthias Wiedmer bietet im MHW Herrenmode in spezieller Atmosphäre: Sein Laden soll nämlich mehr sein als das – hier soll der Einkauf zum Erlebnis werden. Nadine Böni Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Matthias Wiedmer eröffnet in Rheinfelden sein Herrenmodegeschäft – zum Angebot gehört auch eine Bar. Nadine Böni / «Aargauer Zeitung»

Noch sind die Scheiben an der Marktgasse 25/27 in Rheinfelden mit Packpapier abgeklebt. Immer mal wieder versucht jemand, über die Papierkante zu spienzeln. «Ich spüre eine grosse Neugier seitens der Leute», sagt Matthias Wiedmer. Er wird im Lokal, in dem einst «Vögele Mode» untergebracht war, sein neues Geschäft eröffnen.

MHW Store, es sind seine Initialen im Namen, heisst es und eröffnet am Samstag, pünktlich zum Herbstmarkt im Zähringerstädtchen. Bis dahin hat Wiedmer noch alle Hände voll zu tun. Noch sind nicht alle Regale eingeräumt und Kleiderbügel behängt. Noch sind nicht alle Kisten ausgepackt – und täglich werden Pakete mit noch mehr Ware angeliefert. Wiedmer ist zuversichtlich, dass alles fertig wird bis zum Samstag. «Ich habe etwas Lampenfieber», sagt er. Aber:

«In erster Linie ist es eine positive Vorfreude darauf, zu sehen, wie die Menschen auf mein Geschäft reagieren und wie es ankommt.»

Wiedmer ist in Rheinfelden aufgewachsen und hat hier die Schule besucht. Mit der Eröffnung seines Herrenmodegeschäfts macht sich der 33-Jährige selbstständig. Er hat eine Ausbildung in der Modebranche gemacht und seither Erfahrung in der Modewelt gesammelt. Vor drei Jahren kehrte er nach Rheinfelden zurück – «da habe ich das Potenzial der Altstadt und für ein Herrenmodegeschäft erkannt». In diesem Sommer nun fiel der definitive Entscheid, den Schritt zu wagen.

Mehr als ein Einkauf

Im MHW Store möchte Matthias Wiedmer mehr bieten als den Einkauf. Der Besuch soll ein Erlebnis sein, er nicht einfach Verkäufer oder Modeberater, sondern auch Gastgeber. Im Lokal hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Neue Wandverkleidungen, neue Beleuchtung, neue Möbel, inklusive Bar – das Lokal versprüht die Atmosphäre einer Lounge. Samt Raumduft «smooth leather». Die Atmosphäre sei durchaus gewollt, wie Wiedmer sagt.

«Ich möchte eine Wohlfühloase für Männer schaffen, in der sie ihren Einkauf erledigen können.»

Zum Service gehören dabei eine Änderungsschneiderei, eine chemische Reinigung und ein Hauslieferdienst. So möchte er sich von anderen Anbietern – gerade auch dem Onlinehandel – abheben. Wobei: Im kommenden Jahr möchte Wiedmer seinen Store um einen Online-Shop ergänzen.

Im mittleren bis oberen Preissegment

Im Sortiment hat er Mode im mittleren bis oberen Preissegment. Sein Zielpublikum seien «gestandene Männer», sagt er und erklärt:

«Ich möchte nicht eine spezifische Altersgruppe ansprechen, vielmehr Männer mit einem gewissen Lifestyle.»

Diesbezüglich habe es in den vergangenen Jahren einen Wandel gegeben: «Die Männer legen heute mehr Wert auf ihr Erscheinungsbild und gönnen sich gerne mal etwas», glaubt Wiedmer. Im MHW Store sollen sie fündig werden.