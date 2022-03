Rheinfelden: Künstler Steph Hermes stellt Landschaftsbilder aus

Rheinfelden Grosse Landschaften sind seine Reaktion auf fehlende Ausstellungen – Steph Hermes malt den anderen Ausblick Der Künstler aus Zeiningen ist seit 1987 mit seiner Kunst unterwegs – auch im Ausland. Sein Atelier hat er im Q37 in Rheinfelden. Dass Steph Hermes während der Coronazeit nicht ausstellen konnte, hat er auf seine Art umgesetzt: In grossen Landschaftsbildern. Peter Schütz 07.03.2022, 05.00 Uhr

Steph Hermes steht im Schilf – Blick auf den Künstler vor einer Landschaft. Peter Schütz

Manchmal genügt Steph Hermes ein kleines, unscheinbares Ding, um Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel ein Uhrenglas von 20 Zentimetern Durchmesser mit der Aufschrift «Is there anybody out there?». Hinter dem Glas ist eine kleine Figur mit einer Fahne, darauf seine Mobilnummer und die Aufforderung, ihm eine Nachricht zu schreiben. «Ist jemand dort draussen?»

Offenbar schon, denn diese interaktive Minimal-Arbeit hat er bereits in Budapest gezeigt – mit dem Ergebnis, dass er bis zu 400 Meldungen pro Tag erhalten hat. Jetzt will der aus Zeiningen stammende 58-jährige Künstler dasselbe Werk nochmals in Italien zeigen, an der Un-Fair22-Kunstmesse in Mailand, wo er mit der «a-space Gallery Switzerland» vom 8. bis 10. April teilnimmt.

Es hat schon in Budapest Eindruck gemacht: Das Kunstwerk «Is there anybody out there» auf einem Uhrenglas von Künstler Steph Hermes. zvg

«Vieles funktioniert nur noch über Handys und soziale Medien», stellt Steph Hermes fest, «erst recht seit der Pandemie». Dessen ungeachtet und obwohl er selbst den modernen Technologien nicht abgeneigt ist, hat er sich ein Prinzip seit seinen Anfängen als Künstler bewahrt: das Arbeiten von Hand. Seine Bilder malt er traditionell mit Pinsel auf Leinwand oder Papier. Auch bei seinen teils maschinell bearbeiteten Skulpturen sind die Hände im Spiel.

Im In- und Ausland findet seine Kunst seit 1987 Anklang

Steph Hermes ist erstmals 1987 mit seiner Beteiligung an der jurierten Weihnachtsausstellung (heute «Auswahl») im Kunsthaus Aarau in Erscheinung getreten. In den 1990er-Jahren tauchte sein Name in diversen Ausstellungen zwischen Rheinfelden, Basel, Paris und Berlin auf.

Steph Hermes in seinem Atelier im Q37 in Rheinfelden. Peter Schütz

2000 fragte er in einer Schau in der Johanniterkapelle in Rheinfelden «Mögen Sie blau?». Ein Jahr später war er Gastkünstler an den internationalen Philosophietagen in Biel. 2003 wagte er den Sprung nach Japan, wo er in Sendai ausstellte. Mit Japan blieb er verbunden. Zuletzt stellte er 2019 und 2020 in Tokio aus.

Auf seiner Ausstellungsliste tauchen weiter Namen von Grossstädten auf. Seine Basis bleibt jedoch das Fricktal, insbesondere Rheinfelden, wo er an der Quellenstrasse 37, im Q37, sein Atelier hat. Dieses öffnet er kommenden Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, von jeweils 14 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit. Und er zeigt, womit er sich nach dem Ausbruch der Coronapandemie vor zwei Jahren beschäftigt hat.

Isolation im Atelier ist nicht ungewöhnlich – und doch war es speziell

Corona habe ihm anfänglich eine «totale Flaute» beschert, blickt er zurück. Die Isolation im Atelier sei an sich nicht ungewöhnlich, «das bin ich eh immer». Was schwerer wog, war das Fehlen von Ausstellungsmöglichkeiten, von Kontakten zu anderen Kunstschaffenden und Kunstinteressierten. Seine Reaktion: Er begann wieder, grossformatige Landschaften zu malen. Er berichtet:

«Ich hatte das Gefühl, alle sitzen daheim und brauchen einen neuen, anderen Ausblick.»

Der «andere Ausblick» besteht aus geografisch nicht eindeutig verorteten Gegenden mit Gewässern, Pflanzen, Spiegelungen, lichten Himmeln. Seine Bilder werden schon mal mit Turner, Monet oder Richter verglichen. Sie laden dazu ein, sich selbstvergessen in ihnen zu versenken.

Steph Hermes doppelt – im Spiegel – in seinem Atelier im Q37 in Rheinfelden. Peter Schütz

Steph Hermes hat sich in seinem Künstlerleben mit fast jedem Metier seiner Branche beschäftigt. Malerei spielt dabei die dominierende Rolle, aber auch Zeichnungen kommen vor, Objekte, Mosaike, Gebrauchskunst und einiges mehr. Er erklärt:

«Das ist meine Natur, ich habe mich nie auf etwas Bestimmtes festgelegt. Kreativ kann man immer und überall sein, in Malerei, Design, Handwerk.»

Bei Hermes gehen die verschiedenen Techniken und Stile nahtlos ineinander über. Er ist ein Grenzgänger zwischen der Gegenständlichkeit und der Abstraktion, er ist für beides offen.

Mehr Infos gibt Steph Hermes' Website www.arthermes.ch.