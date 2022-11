SVP Rheinfelden fasst Ja-Parole für Gemeindeversammlung

Rheinfelden Gemeindeversammlung: SVP-Ortspartei fasst Ja-Parole zu sämtlichen Traktanden An der Parteiversammlung der SVP Rheinfelden ging es um die Traktanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember. Die anwesenden Mitglieder stehen hinter dem Budget 2023 und den Krediten für die Eigentrassierung des öffentlichen Verkehrs, den Hochwasserschutzmassnahmen am Magdenerbach sowie der Sanierung von Gemeindestrassen und Werkleitungen. 30.11.2022, 05.00 Uhr

Die SVP Rheinfelden diskutierte die Traktanden der anstehenden Gemeindeversammlung. Bild: Sandra Ardizzone

Die Mitglieder der SVP Ortspartei Rheinfelden hielten ihre Versammlung im Seffelraum des Roten Hauses ab. Themen waren unter anderem die Traktanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember. Die Anwesenden fassten zu allen Traktanden einstimmig die Ja-Parole, heisst es in der entsprechenden Mitteilung.

Hinsichtlich des traktandierten Budgets 2023 referierte Vizeammann Walter Jucker. Zur Einstimmung erläutert er, wie der Steuerertrag trotz mehrerer Anpassungen des Steuerfusses nach unten immer in etwa im Gleichtakt mit der Einwohnerzahl wuchs. Hierzu heisst es in der Mitteilung der Ortspartei:

«Dies bestätigt die Richtigkeit der Fiskalpolitik der SVP, die sich seit langem für einen moderaten Steuerfuss einsetzt.»

Auf die Frage, ob aufgrund der guten Finanzlage der Gemeinde der Steuerfuss nicht noch weiter gesenkt werden kann, antwortete Jucker, dass der Stadtrat den Steuerfuss jeweils über ein paar Jahre stabil halten möchte. Eine zu rasche Anpassung nach unten kann zu einem Zickzackkurs führen, mit dem niemandem gedient ist.

Vorstandsmitglied Cedric Meyer präsentierte anschliessend die Massnahmen zum Hochwasserschutz beim Magdener- und Stadtbach, sowie das der Strassen- und Leitungserneuerungen in Rheinfelden West. Bei ersterer geht es um einen Rechen beim Klipfel-Weiher, der Schwemmholz auffangen soll, um eine Absenkung der Bachsohle im Bereich Kaiserstrasse–Post und um eine Erhöhung der Schutzmauer im Bereich des Storchennestparkings.

Ein Projekt mit respektablen Kosten

Diskutiert werden die Zufahrt zum Rechen und die Auswirkungen der Renaturierung, sowie die Erschwerung der Arbeit an der Sohlensenkung durch Leitungs- und Kellerbauten aus früheren Zeiten, ebenso wie die weiterhin bestehenden Hochwasserschutzauflagen in der Altstadt. Diese sind in erster Linie durch mögliche Rheinhochwasser bedingt.

Der Stadtrat beabsichtigt, die Strassen und Leitungen im Bereich Kloos in einem Schritt komplett zu sanieren, gleichzeitig mit der Realisierung des Fernwärmewerks Rheinfelden West. In der Mitteilung heisst es hierzu:

«Dadurch entstehen insgesamt respektable Kosten, aber deutlich weniger – und auch deutlich weniger Einschränkungen – als bei einem gestaffelten Vorgehen.»

Als letzte Vorlage wurde der Kredit für die Trassierung des öffentlichen Verkehrs zwischen Rheinfelden und der Industrie Kaiseraugst diskutiert. Die Kosten werden durch Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm und von der Firma Roche getragen. Ihr Ziel ist es, dass mindestens 40 Prozent ihrer Mitarbeiter dort mit dem öffentlichen Verkehr anreisen.

Dazu benötigt es den Bau, respektive Ausbau verschiedener Strassen im Bereich zwischen Kantonsstrasse, Bahnlinie und Autobahn, damit auch zu Stosszeiten die Fahrplanstabilität und der Anschluss an die Bahn gewährleistet sind. Die berechtigten Anliegen der Anwohner und Landbesitzer, Auflagen für Entwicklungsareale, Naturschutz, SBB-Ausbau und die Statik des Bahndamms stellten die Planer vor Knacknüsse und seien ausführlich diskutiert worden.