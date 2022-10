Gericht Rheinfelden: Waren vor dem Sex K.-o.-Tropfen im Spiel?

Rheinfelden Gab er ihr vor dem Sex K.-o.-Tropfen?: 35-Jähriger muss sich wegen der Vergewaltigung vor Gericht verantworten Alkohol, ein Kartenspiel, eine Massage und Geschlechtsverkehr: Eine Frau wacht in der eigenen Wohnung auf – neben einer Bekanntschaft und ohne Erinnerung daran, was in der Nacht zuvor geschah. 16 Tage später zeigt sie ihn an. Am Bezirksgericht Rheinfelden kam es nun zum Prozess. Dennis Kalt 29.10.2022, 05.00 Uhr

Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden kam es zum Prozess. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, einer Frau K.-o.-Tropfen ins Glas getan und sie vergewaltigt zu haben. Symbolbild: Peter Cade/Photodisc

Die Aussagen von vermeintlichem Täter und Opfer gehen weit auseinander. Während erster von einvernehmlichem Sex spricht, berichtet zweite von K.-o.-Tropfen, Widerstandsunfähigkeit und einem Filmriss, als sie am Morgen neben ihrer Bekanntschaft erwachte.

Wegen dieses Vorfalls erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 35-Jährigen. Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden sah er sich nun mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert. Gemäss Staatsanwaltschaft sei das Opfer «aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades und der vom Beschuldigten verabreichten K.-o.-Tropfen unfähig und nicht in der Lage, in sexueller Hinsicht eigenverantwortlich zu handeln und zu entscheiden».

Dafür forderte die Staatsanwaltschaft für den Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, davon 10 Monate unbedingt.

Sie lernten sich über eine Dating-App kennen

Der Angeklagte und die 34-jährige Privatklägerin kamen über eine Dating-App miteinander in Kontakt. Es kam zu einem ersten Treffen im Wohnmobil des Beschuldigten – hierbei kam es zu keinen Annäherungen. Wenige Wochen später kam es zu einem zweiten Treffen in der Wohnung der Privatklägerin.

Wie beide vor Gericht schilderten, spielten sie in der Wohnung Karten und tranken Alkohol. Wie die Privatklägerin schilderte, sei sie kurz rausgegangen, «um eine zu rauchen». Sie sagte:

«Als ich wieder kam, gab er mir das Glas und sagte, ich solle trinken.»

Der Angeklagte gab an, er habe sie dazu nur aufgefordert, weil er nicht alleine trinken wollte. Von K.-o.-Tropfen wisse er nichts. Er habe lediglich Kondome und Gleitmittel dabeigehabt.

Wie beide erzählten, wurde vereinbart, dass der Gewinner des Kartenspiels eine Massage vom anderen erhält – die Privatklägerin gewann. Der Gang ins Schlafzimmer sei das letzte gewesen, woran sich die Privatklägerin erinnerte. Zwischen der sedierenden Wirkung der K.-o.-Tropfen und dem Aufwachen am nächsten Morgen, so die Privatklägerin, habe sie nur noch einen Moment von fünf Sekunden wahrgenommen, wo der Angeklagte hinter ihr gewesen sei und «halt still» gesagt habe.

Vorwurf ist für Angeklagten unerklärlich

Ansonsten könne sie sich an nichts erinnern, auch nicht daran, ob sie versucht habe, den Geschlechtsverkehr abzulehnen oder ob ihr die Massage gefallen habe.

Gegenüber dem Gericht sagte der Angeklagte, dass ihn der Vorwurf traurig gemacht habe. Er sagte:

«Ich habe versucht, es zu verstehen. Es ist für mich aber schwierig nachzuvollziehen.»

Während die Privatklägerin berichtete, dass für sie an diesem Abend Sex auf keinen Fall in Frage gekommen wäre, berichtet der Angeklagte von Kerzenlicht, romantischer Musik, Küssen und dass ihm die Privatklägerin nach der Massage in den Schritt gefasst habe, wonach das eine das andere ergeben hatte.

Eine Anklage auf wackligem Fundament

16 Tage nach dem Vorfall erstattete die Privatklägerin Anzeige. Dies, weil beim ersten Gespräch der Polizist zu ihr gesagt habe, dass man da aufgrund fehlender Beweise nichts machen könne. «Ich wollte es erst gar nicht wahrhaben, hätte mir aber dann selbst Vorwürfe gemacht», so die Privatklägerin.

Der Verteidiger des Mandanten forderte im Plädoyer einen Freispruch. Es gebe keine Videos oder Fotos, keine medizinischen Gutachten, keine Befunde oder Untersuchungen. Er sagte:

«Bei einer Anklage, die auf einem derart wackligen Fundament steht, hätte ich mit einer Einstellung gerechnet.»

Das Bezirksgericht sprach den Angeklagten von Schuld frei. Die Aussagen beider Personen machten keinen unglaubwürdigen Eindruck: Es mangele schlichtweg an objektivierbaren Hintergründen, um nachzuweisen, ob K.-o.-Tropfen im Spiel waren, so das Gericht. Und von einem Filmriss könne man per se nicht darauf schliessen, dass der Sex zwischen den Personen nicht einvernehmlich war.