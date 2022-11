Rheinfelden: GLP fordert Veloweg bis zum Bahnhof

Rheinfelden Für Pendlerinnen und Pendler: Die GLP unterstützt alle Traktanden – will aber einen verlängerten Veloweg prüfen lassen Mit Krediten in Höhe von über fünf Millionen Franken will der Rheinfelder Stadtrat den öffentlichen Verkehr stärken und eine neue Velowegverbindung realisieren. Die GLP Ortspartei unterstützt dieses Vorhaben zwar – es geht ihr aber zu wenig weit. 19.11.2022, 05.00 Uhr

Die GLP Rheinfelden fordert, dass der geplante Veloweg bis zum Bahnhof Rheinfelden weitergeführt wird. Bild: Sandra Ardizzone (25. März 2020)

Die Grünliberalen Rheinfelden unterstützen sämtliche Geschäfte an der kommenden Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 7. Dezember. Das haben die Mitglieder an ihrer Versammlung beschlossen. Allerdings, wie es in einer Mitteilung heisst, «mit Kommentaren zu diversen Themen».