Rheinfelden Frontalkollision fordert drei verletzte Personen Am Dienstagmorgen ist es in Rheinfelden zu einer Frontalkollision gekommen. Ein 25-Jähriger hatte diese verursacht. Drei Personen wurden verletzt ins Spital gebracht. 04.05.2021, 16.14 Uhr

(az) Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 10 Uhr in Rheinfelden. Ein 25-jähriger Autolenker fuhr auf der Riburgerstrasse von Magden in Richtung Rheinfelden. Dabei geriet er – aus bisher noch unbekannten Gründen – auf die Gegenfahrbahn und verursachte eine Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, einem Ford. Daraufhin kam es sogleich zu einem Folgeunfall.