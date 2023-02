Rheinfelden: Nach Brand landet Geschädigter vor Gericht

Rheinfelden Fricktaler verliert bei Feuersbrunst seine Werkstatt – und landet deswegen auf der Anklagebank In einer Autowerkstatt im Fricktal brach letztes Jahr ein Feuer aus. Dieses wurde durch das Kabel eines Ofens ausgelöst, das der Besitzer ohne Bewilligung installiert haben soll. Der Angeklagte verteidigt sich selbst – doch ohne handfeste Beweise können seine Worte die Richterin nicht überzeugen. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Symbolbild: Auch die Feuerwehr konnte die Werkstatt eines Fricktalers nicht mehr retten Donato Caspari

Nachdem seine Garage in Flammen aufgegangen war, musste sich ein Familienvater aus dem Fricktal vor dem Bezirksgericht in Rheinfelden verantworten. Dort wurde ihm illegales Verbrennen von Abfällen und die Installation eines Ofens ohne Baubewilligung zur Last gelegt. Dafür soll der Angeklagte 1000 Franken Busse bezahlen.