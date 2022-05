Wasserversorgung auch Thema beim Fricktaler Gemeindeseminar

Auch um Beschaffungen ging es beim Gemeindeseminar

Wenn Gemeinden in der Schweiz Aufträge ausschreiben, begeben sie sich oft auf heikles Gebiet, auf dem viele Fallstricke und Unsicherheiten lauern können. So bot das 28. Fricktaler Gemeindeseminar in Rheinfelden auch hier Hilfestellung.

Fredy Rüegger, ehemaliger stellvertretender Generalsekretär im Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons, sprach über das öffentliche Beschaffungswesen und darüber, was sich darin an Grundregeln und Neuerungen seit dem 1. Juli 2021 geändert hat. Neu sei, dass jetzt auch der ökologisch und sozial nachhaltige Einsatz der öffentlichen Mittel eine Rolle spiele.

«Die öffentliche Hand nimmt eine Vorbildfunktion ein», sagte Eva Hirsiger, Projektleiterin öffentliche Beschaffung, Standards und Labels beim Projekt Pusch, was für «praktischen Umweltschutz» steht. Vor allem Gemeinden, auf die ein grosser Teil der öffentlicher Investitionen entfalle, hätten grosse Marktmacht inne. Gerade in den Bereichen Beleuchtung, Fahrzeuge, Strom und Papier sei das ökologische Sparpotenzial teils extrem gross. Das ökologisch hochwertigere Produkt sei indes teurer im Einkauf. Hirsiger warb dafür, die Kosten längerfristig anzuschauen. Nachhaltiger könne auch gesünder für die Mitarbeitenden und die Bevölkerung sein.

Für die Gemeinde Kaiseraugst, referierte Gemeinderat Jean Frey, habe sich die Umstellung der Beschaffungsrichtlinien auf ökologische und soziale Standards ausgezahlt, wie er gegenüber den Gemeindevertreten in Rheinfelden unterstrich. Der Aufwand sei überschaubar, der Nutzen durch Einsparungen hoch. «Es ist eine win-win-Situation für uns», führt Frey aus. (hcw)