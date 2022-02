Rheinfelden: «Fricktal tanzt» eröffnet Kultur- und Eventlocation

Rheinfelden «Fricktal tanzt» wagt seinen grössten Schritt – mit einem neuen Kultur- und Eventzentrum In den Räumlichkeiten des Restaurants Zaraz erfüllen sich Sabine und Däni Anderhub einen lang gehegten Traum. Nicht nur werden dort ab 21. April Tanzevents im engeren Turnus veranstaltet, auch Comedy, Poetry-Slam oder Literaturabende sollen im «Aurea» regelmässig stattfinden. Doch bis es soweit ist, gibt es für beide noch einiges zu tun. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Sabine und Däni Anderhub freuen sich auf den Betriebsstart des «Aurea» in den derzeitigen Räumlichkeiten des Restaurants Zaraz. Bild: zvg

Für Sabine und Däni Anderhub sind die Tage lang und stressgeladen. Aber auch schön und voller Vorfreude. Das Paar, das hinter dem Verein Fricktal tanzt steht, wagt seinen grössten Schritt: Den Betrieb einer Kultur- und Eventlocation in Rheinfelden. Eröffnet werden soll diese am 21. April in der Lokalität an der Baslerstrasse 15, in der sich derzeit das Restaurant Zaraz befindet.

Für den Betrieb des «Aurea» – so heisst die neue Location mit dem Drei-Säulen-Konzept Tanz, Gastronomie und Kultur – haben Anderhubs eine GmbH gegründet, in der sie neben «Fricktal tanzt» selbst Gesellschafter sind. Däni Anderhub verhehlt nicht, dass Druck und Anspannung da seien. Man habe keine Gewissheit, inwiefern das neue Angebot Anklang fände. Aber, sagt er gleichzeitig:

«Wir wünschen uns schon lange, mit einer eigenen Location die Tanzveranstaltungen auszubauen.»

Ein grosser Vorteil der eigenen, gepachteten Location – die Liegenschaft befindet sich im Besitz der Rudolf Vogel Immobilien AG – sei, dass der Aufwand für den Auf- und Abbau entfiele. Bis anhin richtet der Verein seine Tanzevents im Bahnhofsaal aus, den er punktuell mietet und jedes Mal die notwendige Infrastruktur wie Ton- und Lichttechnik auf- und abbauen muss. «Ein grosser Aufwand, bei dem wir auf freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen sind», so Däni Anderhub.

Ein Rattenschwanz an Arbeit steht an

Weil dieser Aufwand durch die feste Installation von Licht und Technik im «Aurea» wegfiele, seien dort auch weitere, kleine Tanzangebote wie etwa für Senioren oder Menschen mit Einschränkungen möglich. Doch bis in der neuen Location das Tanzbein geschwungen wird, steht noch ein Rattenschwanz an Aufgaben an. Däni Anderhub sagt:

«Dort, wo getanzt wird, müssen 200 Quadratmeter Teppich herausgerissen werden, damit das Parkett verlegt werden kann.»

Daneben muss für Restaurantbetreiber Araz Abram, der Ende Juni die Lokalität verlässt, um sich voll auf den Cateringbetrieb und die Belieferung von Kantinen zu fokussieren, ein Nachfolger gefunden werden. «Erste Gespräche laufen», so Däni Anderhub.

Ziel sei es, dass der gastronomische Kooperationspartner über den Mittag die Versorgung des Dienstleistungszentrums B15 und umliegender Betriebe sicherstellt, aber auch ins kulturelle Programm, «etwa bei einem Krimidinner», mit einbezogen würde.

Hergerichtet und möbliert werden muss zudem die Bar, die parallel zu den Kultur- und Tanzveranstaltungen offen hat. So soll es jeden Donnerstag und am 2. Freitag im Monat die «Open Bar», am letzten Donnerstag ein «After Work Special» geben. Anderhub sagt zu den Kulturveranstaltungen:

«Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, ein erstes Programm steht bereits.»

Kulturelle Veranstaltungen seien mit bis zu 100 Sitzplätzen möglich und Angebote von Comedy, Poetry-Slams, Literaturabende oder Familienspieltage umfassen.

Der kulturelle Kern ist das Tanzen

Bisher richtet «Fricktal tanzt» seine Events noch im Rheinfelder Bahnhofsaal aus. Bild: hrg (19. Januar 2019)

Doch den kulturellen Kern der neuen Location bildet das Tanzen auf zwei Flächen mit 140 Quadratmetern. Los geht es mit den klassischen «Fricktal tanzt» im zwei Wochenrhythmus. Ausserdem lanciert der Verein den «Fricktal tanzt Club», der jeden Donnerstag auf dem Tanzparkett die Hüfte schwingt. Das Programm, so Däni Anderhub, sowohl im Tanz- und Kulturbereich, würde man nach einer ersten Phase nach und nach anpassen, je nach Anklang und Nachfrage.

Dass Letztere nach den Angeboten des «Aurea» grundsätzlich da sein wird, nach zwei Jahren in denen Geselligkeit und Kultur grossteils auf der Stecke blieben, sind sich Anderhubs aber nahezu sicher.

