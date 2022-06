Rheinfelden: 21-Jähriger wegen 33 Diebstahlfällen vor Gericht

Rheinfelden «Fremdes Eigentum hat für Angeklagten keine Bedeutung»: 21-Jähriger steht wegen 33-fachen Diebstahls vor Gericht Ein Nordafrikaner, der in Frankreich lebt, ging unter anderem im Fricktal auf Diebestour. Er hatte es auf E-Bikes abgesehen. Die Deliktsumme beläuft sich auf 96’000 Franken. An die meisten Taten könne er sich nicht erinnern, da er betrunken gewesen sei und in der Untersuchungshaft das Gedächtnis verloren habe. Doch die Beweise der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg sind erdrückend. Dennis Kalt 10.06.2022, 05.00 Uhr

Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden musste sich ein 21-Jähriger wegen mehrfachen Diebstahls verantworten. Keystone (Symbolbild)

Die Liste der Geschädigten ist lang. Zwei Dutzend Privatklägerinnen und Privatkläger listet die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift auf. Verantworten musste sich vor dem Bezirksgericht Rheinfelden am Donnerstag ein 21-jähriger Nordafrikaner, der in Frankreich wohnt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten, der in Untersuchungshaft sitzt, unter anderem gewerbsmässigen Diebstahl sowie mehrfachen Hausfriedensbruch vor. Auch des bandenmässigen Diebstahls soll er sich schuldig gemacht haben, da er bei seinen nächtlichen Diebestouren mit einem Komplizen unterwegs gewesen sein soll.

Beschuldigtem werden 33 Fälle von Diebstahl vorgeworfen

In den ihm vorgeworfenen 33 Fällen von Diebstahl fokussierte sich der Angeklagte vornehmlich auf E-Bikes. Dazu drang er etwa in Garagen ein oder schlich sich in Gärten. Über einen Zeitraum von einem halben Jahr summierte sich der Deliktsbetrag auf über 96’000 Franken.

Staatsanwalt Pius Suter sagte: «Dem vom Beschuldigten behaupteten Einkommen von 900 bis 1000 Euro gegenübergestellt, ergibt sich aus der Deliktsumme ein namhafter Beitrag an den eigenen Lebensunterhalt.» Für Suter war klar, dass der Beschuldigte beabsichtigte, einen Erwerbserlös zu erlangen.

Suter forderte eine Freiheitsstrafe von 28 Monaten und einen Landesverweis von 15 Jahren. Er sagte: «Aufgrund der Vielzahl von Diebstählen und Einbrüchen kommt nur eine Freiheitsstrafe in Betracht.» Er schob nach:

«Fremdes Eigentum hat für den Angeklagten schlichtweg keine Bedeutung.»

Der Angeklagte gab 3 der 33 Diebstahl-Fälle zu. Konfrontiert mit den anderen Fällen sagte er, dass er sich nicht an diese erinnern könne. Er sei oftmals betrunken gewesen. Zudem habe er im Gefängnis sein Gedächtnis verloren. Seine Verteidigerin sagte:

«Er hat zwischen zwei und vier Velos gestohlen und aus dem Verkauf einen Betrag von 2000 Franken erzielt.»

So forderte denn die Verteidigerin für ihren Mandanten auch nur eine Freiheitsstrafe von acht Monaten.

Staatsanwaltschaft Pius Suter verwies auf DNA-Treffer, Standortdaten des Smartphones sowie darauf gespeicherte Fotos der gestohlenen Velos, die den Angeklagten als Täter überführten.

Freispruch nur in wenigen Diebstahl-Fällen

Das Gericht schloss sich der Sicht der Staatsanwaltschaft aufgrund der Beweislast weitgehend an. Nur in einigen wenigen Diebstahl-Fällen sprach es den Angeklagten frei. Einen Freispruch gab es ebenso vom Vorwurf des bandenmässigen Diebstahls. Dem Gericht reichten die wenigen Aufnahmen, auf denen der Beschuldigte mit einer anderen Person zu sehen war, dafür nicht aus.

Bewiesen war für das Gericht hingegen der gewerbsmässige Diebstahl. Nicht nur der Beweislast wegen. Auch ins Bild passte, dass die Diebstahl-Serie begann, kurz nachdem der Beschuldigte kein Erwerbseinkommen mehr besass. Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab sagte:

«Mit den Diebstählen wollte er die fehlenden Einnahmen aus seiner Arbeit ersetzen.»

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten und sprach einen Landesverweis von über zehn Jahren aus.