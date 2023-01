Rheinfelden: Mann greift Frau an, Polizei sucht Zeugen

Rheinfelden Frau wird bei Angriff durch Unbekannten verletzt – Polizei sucht Zeugen Am frühen Samstagmorgen griff ein unbekannter Mann eine Frau tätlich an. Anwohnende eilten ihr zu Hilfe, der Täter ergriff die Flucht. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. 07.01.2023, 15.29 Uhr

Dem Angreifer gelang trotz Fahndungsmassnahmen die Flucht. Getty

Die 42-jährige Frau befand sich am Samstag um ca. 5:45 Uhr zu Fuss auf dem Weg vom Bahnhof in Rheinfelden in Richtung Altstadt, als sie auf Höhe Habich-Dietschy-Strasse angesprochen wurde. Der unbekannte Mann hielt das Opfer fest und würgte sie.