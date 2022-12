So plant das Berufsbildungszentrum Fricktal für die Zukunft

Rheinfelden «Fortbestehen ist auch mit den aktuellen Schülerzahlen möglich»: So plant das Berufsbildungszentrum für die Zukunft Das BZF in Rheinfelden wünscht sich, neue Berufsfelder an der Schule anbieten zu dürfen, sagt Rektor Tom Krause. Nicht nur, um sicherer in die Zukunft zu blicken, sondern auch, um das Angebot für die Lernenden und Lehrbetriebe im Fricktal attraktiver zu gestalten. Ab Frühling 2023 werden die Weiterbildungskurse in kaufmännischen Berufen hochgefahren. Dennis Kalt 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die HKV Nordwest bietet am Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) in Rheinfelden neu Weiterbildungen an. Verantwortliche von Stadt und Bildungsinstitutionen freuen sich. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Ein Aderlass der Schülerschaft um über 60 Prozent und der Verlust der gewerblichen Berufsbildung nach Entscheid aus Aarau – zum Schuljahr 2020/21 schlug dem Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) in Rheinfelden eine raue See entgegen. Seit August 2020 versucht Tom Krause als Rektor, das BZF auf Kurs zu halten.

Tom Krause, BZF-Rektor. zvg

Nach der Schrumpfung 2020 von rund 640 auf derzeit 270 Lernende in kaufmännischen Berufen, im Detailhandel sowie zwölf Lernende im Beruf der Bekleidungsgestalterin gehört das BZF zu den kleinsten Berufsschulen im Kanton. Das Fortbestehen des BZF aber, so Krause, sei auch mit den aktuellen Schülerzahlen auf Dauer möglich. Er sagt:

«Als kleine Schule sind wir flexibel, persönlich und überschaubar, bieten einen hochwertigen Unterricht und erreichen Abschlussquoten von über 95 Prozent.»

Krause macht keinen Hehl daraus, dass man sich jedoch wünsche, neue Berufsbilder an der Schule unterrichten zu dürfen. Dies sei dem Departement für Bildung, Kultur und Sport bekannt. «Mit mehr Lernenden und anderen Berufsfeldern könnten wir sicherer in die Zukunft blicken und das Angebot für die Lernenden und Lehrbetriebe im Fricktal attraktiver gestalten», sagt er.

Kooperation wird weiter vorangetrieben

Weiter treibt das BZF die Kooperation mit der HKV Nordwest am Standort in Rheinfelden voran. So ist es nach der Einführung und Etablierung der Berufsmatur Wirtschaft am BZF ein weiteres Ziel, die Erwachsenenbildung auszubauen. «Wir haben hier noch viel vor», so Krause.

Aktuell bietet das BZF zusammen mit der HKV Nordwest zahlreiche Seminare zu verschiedenen Themen, Informationsveranstaltungen zu Weiterbildungen und erste Weiterbildungskurse in kaufmännischen Berufsfeldern ab Frühlingssemester an. Krause sagt:

«Damit wollen wir der Bevölkerung im Fricktal die Möglichkeit bieten, sich in der Nähe des Wohnortes weiterbilden zu können.»

Künftig sollen so regelmässig Seminare mit rund 40 Themen angeboten werden. Ab Februar des nächsten Jahres dann auch Lehrgänge mit eidgenössischen Abschlüssen in den Bereichen Personal, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft sowie Marketing und Verkauf.

Nur wenige Lehrabbrüche am BZF

Gemäss Krause hat das BZF nur sehr wenige Lehrabbrüche zu verzeichnen. Wenn ein Lernender etwa unzufrieden mit der Lehre ist oder aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen an der Lehre zweifelt, steht als Ansprechpartner das gesamte Lehrpersonenteam zur Verfügung. Krause sagt:

«Die Lernenden entscheiden, wem sie sich zuerst anvertrauen wollen. Das geschieht auf niederschwelliger Ebene.»

Zusätzlich hat das Berufsbildungszentrum eine speziell ausgebildete Vertrauensperson, eine sogenannte «fachindividuelle Begleitung», die als Anlaufstelle für alle Lernenden zur Verfügung steht. «Wir haben so schon manchen Lernenden helfen können, einen Lehrabbruch zu vermeiden», so Krause. Mit der «fachindividuellen Begleitung» finden im Bedarfsfall individuelle Gespräche statt, ein Coaching sowie auch die Vermittlung an und die Begleitung zu weiterführenden Stellen.