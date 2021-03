Rheinfelden Es kommt zur Kampfwahl – und die SP will zurück in den Stadtrat Am 13. Juni wählt Rheinfelden den Stadtrat für die Legislaturperiode 2022 bis 2025. Inzwischen ist klar: Ein Sitz im Gremium wird frei. Erste Bewerberin darum ist die SP, die seit vier Jahren nicht mehr im Rat vertreten ist. Sie stellt gleich zwei Kandidierende auf. Nadine Böni 18.03.2021, 05.00 Uhr

Der Stadtrat der laufenden Amtsperiode mit Stadtschreiber Roger Erdin (r.) – einzig Hans Gloor (3.v.r.) tritt nicht mehr an. Claus Pfisterer/zvg

Nun hat auch die FDP Rheinfelden offiziell Nägel mit Köpfen gemacht: Im Anschluss an die virtuell durchgeführte Generalversammlung nominierte die Ortspartei am Dienstagabend ihre Kandidierenden für die Erneuerungswahlen vom 13. Juni. Mit Stadtammann Franco Mazzi und Stadträtin Susanna Schlittler treten beide FDP-Vertreter noch einmal an. Präsident Christoph von Büren sagt: