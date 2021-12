Rheinfelden: Detailhändler sind zufrieden mit dem Sonntagsverkauf

Rheinfelden «Es ist definitiv schön anstrengend»: Die Detailhändler sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden Halbzeit bei den Sonntagsverkäufen im Weihnachtsgeschäft: Der erste verkaufsoffene Sonntag war am vergangenen Wochenende, der zweite folgt am kommenden. Die Detailhändler in der Rheinfelder Marktgasse sind bisher sehr zufrieden – und geniessen selbst die spezielle vorweihnachtliche Atmosphäre im Städtchen. Nadine Böni 16.12.2021, 05.00 Uhr

Madeleine Maurer führt gemeinsam mit ihrer Tochter Charlie seit Ende Mai 2021 die Buchhandlung Buchoase am Rhy. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Noch acht Tage bis Heiligabend – und bis zur Bescherung. Wem noch das eine oder andere Geschenk fehlt, der wird vielleicht am kommenden Sonntag in Rheinfelden fündig. Dann ist der zweite verkaufsoffene Sonntag des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts. Ein Grossteil der Detaillisten in der Rheinfelder Altstadt beteiligt sich daran.

Die Sonntagsverkäufe sind zwar ein zusätzlicher Aufwand für sie. Dieser aber lohne sich, sagt etwa Madeleine Mauerer von der «Buchoase am Rhy». Einerseits, weil Kundinnen und Kunden teilweise gezielt den Sonntag für einen gemütlichen Einkaufsbummel nutzen würden.

Andererseits auch, weil in der Vorweihnachtszeit viele Menschen der schönen Stimmung und Dekoration wegen durch die Altstadt schlenderten – und dann spontan in den Laden kämen.

Frequenz und Umsatz stimmten

Am ersten verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende jedenfalls zeigte sich gerade die Marktgasse gut frequentiert. «Es war zu spüren, dass die Leute Zeit haben und sich Zeit nehmen, um durch die Läden zu bummeln und etwas zu ‹schnäuggen›. Es war einfach eine tolle Atmosphäre», sagt Maurer.

Auch Martin Zander, Weinhändler und Vorstandsmitglied der Detaillistenvereinigung Pro Altstadt, ist zufrieden. Auch ihm sind die belebten Altstadtgassen aufgefallen. Und:

«Es war auch umsatzmässig einer der besten Sonntagsverkäufe der vergangenen Jahre.»

Womöglich habe dabei auch die Erinnerung an das vergangene Jahr eine Rolle gespielt, vermutet Zander. Damals beschloss die Regierung wenige Tage vor Heiligabend und damit mitten im Weihnachtsgeschäft den Lockdown. «Vielleicht gingen die Leute deswegen jetzt auf Nummer sicher und nutzten schon den ersten Sonntagsverkauf», so Zander.

Der zweite ist der stärkere Sonntagsverkauf

Insgesamt bewege sich das Weihnachtsgeschäft in etwa auf dem Niveau von 2019, also dem Jahr vor der Pandemie. «Es ist nicht ganz so aussergewöhnlich stark wie 2020 – aber immer noch gut», sagt Zander. Und: Der zweite erfahrungsgemäss jeweils stärkere Sonntagsverkauf steht erst noch an.

Madeleine Maurer blickt dem kommenden Sonntag entsprechend hoffnungsvoll entgegen. Für sie sind es die ersten Sonntagsverkäufe: Ihr Buchladen an der Marktgasse 40 eröffnete im vergangenen Mai. Die Zwischenbilanz zum Weihnachtsgeschäft? «Es ist anstrengend, aber definitiv schön anstrengend», sagt sie mit einem zufriedenen Lachen.