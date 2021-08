Rheinfelden: Das Impfzentrum im Bahnhofsaal schliesst

Rheinfelden Es hat sich ausgepikst: Das Impfzentrum im Bahnhofsaal schliesst Während knapp sieben Monaten hat das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) über 40’000 Covid-19-Impfungen im Rheinfelder Bahnhofsaal durchgeführt. Am Freitag wird dort zum letzten Mal geimpft. Ab Montag führt das GZF die Impfungen in der Praxis am Bahnhof durch. Thomas Wehrli 20.08.2021, 05.00 Uhr

Cécile Kryl, Fachfrau Gesundheit vom GZF, verabreicht eine der letzten Impfungen im Bahnhofsaal in Rheinfelden. Bild: dka (19. August 2021)

Das war’s. Nach knapp sieben Monaten geht heute Freitag das Impfzentrum im Bahnhofsaal in Rheinfelden, das das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) im Auftrag des Kantons seit sieben Monaten betreibt, zu. Jenes in Laufenburg ist bereits seit einem Monat geschlossen (siehe Box).

Miriam Crespo, Pressesprecherin des GZF, zieht eine «sehr positive Bilanz». Sie sagt:

«Fast sieben Monate lang konnte die Bevölkerung im unteren Fricktal von dieser Impfgelegenheit im Bahnhofssaal profitieren.»

Zwischen dem 8. Februar, als das Impfzentrums in Betrieb genommen wurde, und dem 31. Juli wurden in Rheinfelden über 40’000 Impfungen durchgeführt. Zusammen mit jenen in Laufenburg sind es rund 60’000 Impfungen. «Eine stolze Zahl», findet Crespo.

Walk-in-Angebot wird immer beliebter

In der letzten Woche führte das GZF in Rheinfelden 583 Impfungen durch, 92 davon als Walk-in-Impfungen. Das heisst: Knapp 16 Prozent kommen ohne Termin zur Impfung – ein Trend, der sich in Zukunft noch verstärken dürfte. In Laufenburg, wo seit der Schliessung des Impfzentrums in der Stadthalle – das war Mitte Juli – im Spital geimpft wird, wurden letzte Woche 140 Impfungen durchgeführt – bereits 36 Prozent davon als Walk-ins.

Das Walk-in-Angebot ist also beliebt. Wie weit dies mit der Ankündigung von Gesundheitsminister Alain Berset zusammenhängt, dass die Coronatests für Personen ohne Krankheitssymptome ab Oktober kostenpflichtig werden könnten, kann Crespo nicht abschätzen. Sie sagt: «Bei der Anzahl Impfungen, die in Rheinfelden und Laufenburg durchgeführt werden, kann man allfällige Schwankungen schwierig auf bestimmte Massnahmen zurückführen.»

Bei Walk-in-Impfungen werden Impfwillige ohne vorherigen Termin vor Ort im System aufgenommen, danach ist der Ablauf analog den Impfungen mit Termin. Crespo sagt:

«Damit möchte man einen möglichst niederschwelligen Zugang zu den Impfungen ermöglichen und Menschen, die sich spontan zur Impfung entscheiden, optimal abholen.»

Vom Bahnhofsaal in die Praxis am Bahnhof

Das GZF freue sich, seinen Teil zur Bekämpfung der Coronapandemie beizutragen «und die Menschen im Fricktal auf ihrem Weg zurück zur Normalität zu begleiten», sagt Crespo. Gerade nach den Sommerferien ermutige man diejenigen Menschen, die noch nicht geimpft sind, von dem unkomplizierten Angebot Gebrauch zu machen «und damit sich und andere optimal zu schützen».

Anders als in Laufenburg, wo das GZF nun im Spital impft, bleibt das Impfangebot in Rheinfelden in Bahnhofsnähe und wird nicht ins Spital verlagert: Ab dem kommenden Montag führt das GZF die Impfungen in der Praxis am Bahnhof, gleich gegenüber dem Bahnhofsaal, durch. «Auch dort werden sowohl Impfungen mit Termin vorgenommen als auch Walk-ins geimpft», sagt Crespo.

In der nächsten Woche finden in der Praxis am Bahnhof täglich Impfungen statt, die Walk-in-Zeiten sind – analog zu Laufenburg – von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr. Zwischen dem 30. August und dem 22. September erfolgen die Impfungen in der Praxis am Bahnhof jeweils mittwochs und donnerstags; ab dem 23. September jeweils mittwochs und freitags.