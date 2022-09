Rheinfelden: Dem Denner-Laden droht im Robersten droht das Aus

Rheinfelden «Er will den Laden zerstören»: Denner-Filiale erntet harsche Kritik – doch online formiert sich breite Unterstützung Der Laden im Quartier Robersten besteht seit rund 60 Jahren. Nun ist zwischen Betreiberin, Liegenschaftsbesitzer und der Nachbarschaft ein Streit entbrannt, der mit harten Bandagen geführt wird. Es geht um Lärm, Verkehr und die Öffnungszeiten am Sonntag in einem Wohnquartier – und um heimliche Fotos, die angeblich aus dem Gebüsch heraus gemacht wurden. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Die umstrittene Denner-Filiale in Rheinfelden. Nadine Böni

Eine Welle der Bestürzung schlägt in der Facebook-Gruppe «Du bisch voch Rhyfälde, wenn» umher. Der Grund: Der Denner-Laden im Quartier Robersten läuft Gefahr, schliessen zu müssen. Gemäss Beitragsverfasserin hätten die Angestellten grosse Angst um ihre Jobs.

«Das wäre schade» und «er ist wichtig für das Quartier» sind nur zwei der über 50 Kommentare, die zusammenfassend zum Tenor haben: Der Denner muss bleiben. Da erstaunt es wenig, dass viele in ihren Kommentaren sich bereit erklären, sich an einer Unterschriftensammlung für den Erhalt des Ladens zu beteiligen.

Heimlich vom Gebüsch aus Fotos gemacht

Kolportiert in den Kommentaren wird unter anderem, dass die Nachbarn etwas gegen den Laden hätten. Gemäss dem Besitzer der Liegenschaft, in der sich der Laden befindet, würde es sich nicht um die Nachbarschaft, sondern lediglich um eine Person handeln, die gegen den Laden vorgeht. So sagt der Liegenschaftsbesitzer über den Ladengegner:

«Er hat gesagt, dass er den Laden vernichten will.»

Warum dieser «seit Jahren mit einem Anwalt gegen den Laden vorgeht», könne er sich nicht erklären. Denn lange sei man gut miteinander ausgekommen. «Er hat sogar früher die Weihnachtsbeleuchtung für den Laden gemacht», so der Liegenschaftsbesitzer. Aber nun würde sich der Ladengegner zwei Stunden im Gebüsch verstecken und Fotos von anliefernden LKWs machen. «Da muss einem doch was fehlen.»

Sowohl dem Liegenschaftsbesitzer als auch einer zweiten Quelle liegt ein Verfügungsschreiben der Stadt vor, in dem es heisst, dass keine Fahrzeuge mehr den Denner beliefern dürfen, die länger als zehn Meter sind. Denn ansonsten drohe die Schliessung. Die Antwort der Stadt Rheinfelden auf die Anfrage der AZ dazu steht noch aus.

Die ganze Nachbarschaft stört sich

Der Ladengegner streitet nicht ab, dass es «Fotos geben würde». Dass er sich jedoch im Gebüsch versteckt habe, sei nicht wahr. Auch wolle er den Laden nicht zerstören. Er sei nicht der einzige in der Nachbarschaft, der sich darüber enervierte, dass der Laden gewisse Vorgaben nicht einhalte. Er sagt:

«Die ganze Nachbarschaft empfindet den Lärm- und den Mehrverkehr, der durch den Laden am Sonntag entsteht, als störend.»

Zudem befindet sich der Laden in der Wohnzone A. Der Ladengegner verweist darauf, dass es dort eigentlich gar keinen Mehrverkehr geben dürfe, der aus einer gewerblichen Nutzung heraus entsteht. «Auch parkierten die anliefernden Lastwagen zuweilen den Gehweg so zu, dass die Fussgänger nicht mehr vorbeikämen und die Seite wechseln müssten», sagt er.

Wegen gefährlicher Situationen, so der Liegenschaftsbesitzer, habe sich noch kein Fussgänger beschwert. Auch habe der Laden bereits seit 15 Jahren am Sonntag geöffnet. «Die Schliessungszeiten am Sonntag wurden ja auch bereits von 20 auf 15 Uhr vorverlegt», schiebt er nach. Dass die Sonntagsöffnung nun so störend sein soll, dafür habe er kein Verständnis.

