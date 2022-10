Pastakünstler Urs Bratschi stellt Kunstwerke aus

Rheinfelden Er ist der Pastazauberer: Urs Bratschi stellt bunte Nudeln her – und macht daraus nun Kunstwerke In stundenlanger Arbeit stellt Urs Bratschi kunterbunte Pasta her. Nun hat er ein besonderes Verfahren entwickelt, wie er die kleinen essbaren Kunstwerke haltbar machen kann. Am «Rainbow Art Festival» in Basel wird er Anfang November einige seiner Werke als visuelle Kunst ausstellen. Und auch ein Bildband wird veröffentlicht. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Bratschi mit seinem frisch veröffentlichten Bildband. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Heute ist Weltpastatag. Für Urs Bratschi der höchste Feiertag im Jahr. Dieser Tag dient gleichzeitig der Veröffentlichung seiner neusten Projekte. Aber von vorne: Seit gut elf Jahren stellt Bratschi Pasta her und hat über die Jahre sein Können so verfeinert, dass man mittlerweile von Kunstwerken sprechen kann. Mittels Zusatz von Farben entstehen die buntesten Muster und witzigsten Figuren. Die Kreativität des Rheinfelders kennt keine Grenzen.

Trotz und wegen Parkinson hohe Kreativität entwickelt

Mit seiner Krankheit Parkinson geht Bratschi offen um. Der Zusammenhang zwischen Kreativität und der Krankheit wird unter anderem an der Universitätsklinik für Neurologie erforscht und deshalb wurde er als Beispielpatient bei einem dafür vorgesehenen Filmprojekt porträtiert. Er selber sagt zu seinem Krankheitszustand:

«Es wird natürlich nicht besser, eher schlechter. Aber das geht bei mir wirklich sehr langsam.»

Die Pastakunst hilft ihm dabei. Praktisch täglich steht er nach der Arbeit stundenlang an Pastawalze, Schneidemaschine und Kochtopf, um seine Ideen in Passform zu bringen.

Die entstandenen Kunstwerke, werden dann von ihm selbst professionell in Szene gesetzt, fotografiert und auf seiner Website und sozialen Netzwerken veröffentlicht. Seine Fangemeinde ist gross und selbst namhafte Chefköche würden gerne Kurse bei ihm belegen. Nachdem die Pasta die gebührende Bühne bekommen hat, geniesst der Künstler diese natürlich selbst.

Er versteht seine Pasta als Kunstwerke

So oder ähnlich setzt Bratschi seine Pasta für den Bildband in Szene. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Da die Herstellung so aufwendig ist, macht Bratschi gerade so viel, dass es für ein Essen reicht. Die Herstellung für Verkäufe wäre unbezahlbar und auch nicht in seinem Sinne. Er versteht seine Pasta als Kunstwerke und als solche sollen sie auch präsentiert werden. Nun ist das nicht so einfach, denn der 53-Jährige stellte sich schon länger die Frage, wie er es schaffen könnte, die Pasta so haltbar zu machen, dass er seine Kunstwerke ausstellen kann.

Die Idee kam ihm dann vor einiger Zeit, die Umsetzung gestaltete sich jedoch schwieriger: Er wollte die fertigen Pastakreationen in durchsichtiges Kunstharz giessen lassen. Der Haken dabei: Dafür muss die Pasta trocken sein. Beim Trocknungsprozess aber zerfällt und zerbröselt die Teigware rasch. Er schmunzelt und sagt:

«Ich habe oft vier Wochen warten müssen, bis die Pasta trocken ist und dann gab es Risse und sie ist zerbröselt.»

Aber als geduldiger Mensch schraubte Bratschi immer wieder an den Teigparametern. Nach Monaten des Ausprobierens hatte er es endlich geschafft und die Pasta trocknete ohne zu zerfallen. «Selbstverständlich ist die Pasta trotzdem problemlos essbar», betont er.

Die Pasta wird in Form gegossen – und ausgestellt

Er schickte diese dann zu Kunststoffspezialisten, um sie dort in die gewünschte Form giessen zu lassen. Die Spezialisten erzielten aber nicht den gewünschten Erfolg und so versuchte Bratschi es selber. Er entwickelt mit Hilfe des in Rheinfelden ansässigen Schreiners «Selfmaker» ein für sich passendes Verfahren und kann dessen Werkstatt nutzen.

Die Pasta in Kunstharz gegossen und parat für die Ausstellung. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Auch hier dauerte die Entwicklung mehrere Monate, bis das fertige Kunstwerk bereit für die Öffentlichkeit war. Aber nun ist der Künstler mit seinen Objekten mehr als zufrieden. Und er hat auf einen besonderen Event hingearbeitet.

Zu bewundern sind die Kunstwerke beim «Rainbow Art Festival», das am 5. November in Basel (im Padel Basel Klybeck) stattfindet. Urs Bratschi wird dort neben anderen Kunstschaffenden ausstellen. Preislich liegen seine Pastakunstwerke zwischen 500 und 2500 Franken, je nach Aufwand – und ob es sich um ein Unikat handelt. Auch ein Bildband von Bratschis Werken wird an der Ausstellung erhältlich sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen