Rheinfelden «Endlich ist das Leben in der Marktgasse zurück» – die Freude über das Ende des Lockdowns ist gross Am Montag durften die Läden in der Rheinfelder Marktgasse nach über zwei Monaten Lockdown wieder öffnen. Viele Kundinnen und Kunden nutzten die Gelegenheit, bei sonnigem Wetter durch die Altstadt zu flanieren – und hier und da in den Lädeli vorbei zu schauen. Nadine Böni 02.03.2021, 05.00 Uhr

«Ich erlebe die Leute als sehr dankbar», sagt Wilhelm Stoll vom Nachhaltigkeits-Shop «Zweiblatt». Bild: Nadine Böni (1. März 2021)

Die Freude in der Rheinfelder Marktgasse ist an diesem Montagmorgen fast mit Händen greifbar. Endlich dürfen die Läden wieder öffnen. Endlich kehrt das Leben in die Altstadt zurück. «Es war ein sehr spezielles Gefühl, als ich heute Morgen die Tür zum Laden aufgeschlossen habe», sagt Doris Weber, Geschäftsinhaberin des Mode- und Accessoirgeschäfts Tragbar. «Es ist fast wie damals, als ich den Laden eröffnete. Ich war nervös, wusste nicht, ob die Leute überhaupt kommen – und gleichzeitig war da diese riesige Vorfreude.»

Doris Weber freut sich, dass sie die Tür zu ihrem Laden wieder öffnen durfte. Aargauer Zeitung

Und schon bald zeigt sich: Die Leute kommen. Anders als in den grossen Schweizer Städten und Einkaufszentren bilden sich in Rheinfelden zwar nur vereinzelt Schlangen vor den Geschäften. Aber die Marktgasse ist so bevölkert wie in den vergangenen Wochen wohl kaum einmal. «Es ist einfach ein ganz anderes Bild», sagt etwa Corina Finazzi. Die Marktgasse gehört zu ihrem Arbeitsweg. «In den vergangenen Wochen sah es hier manchmal eher aus wie in einem Zombiefilm», sagt sie lachend und fügt an: «Es ist schön, zu sehen, dass das Leben nun zurück ist.»

Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, durch die Altstadt zu flanieren. Bild: Nadine Böni (1. März 2021)

Der spontane «Schwatz» hat gefehlt

Sie selber unternimmt an diesem sonnigen Montag einen Spaziergang mit ihrer Tochter. Shopping steht dabei eigentlich nicht auf dem Programm, aber: «Durch das belebte Städtchen zu spazieren, bringt auch ohne Einkauf ein Stück Lebensqualität zurück.» Und:

«Die sozialen Kontakte, die spontanen Begegnungen und Unterhaltungen – das hat in den vergangenen Wochen schon gefehlt.»

Wie auf Kommando tritt in diesem Moment Claudio Meier vor seinen Geschenkladen «Chameleon» und grüsst mit einem Winken. Finazzi winkt lachend zurück. «Es ist toll, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen», sagt Meier. «Ich hätte nicht gedacht, dass gleich so viel los ist. Aber es scheint doch, als hätten einige Menschen uns vermisst wie wir sie auch.»

Vielerorts sind Waren im Ausverkauf

Hier und da ist an einem Kleiderständer oder in einem Schaufenster auch ein Ausverkauf-Schild zu sehen. Gerade in den Kleiderläden sind die Lager proppenvoll. Auch Claudio Meier hat die Preise gewisser Artikel vorübergehend gesenkt, etwa von Wollmützen, -handschuhen und -«amedisli». Klassische Winterware, die er in normalen Jahren auch an der Basler Herbstmesse oder an Märkten anbietet. Den Ausverkauf nutze er nun einerseits, um eben das volle Lager etwas zu leeren. Und andererseits:

Claudio Meier freut sich über die Rückkehr der Kundinnen und Kunden. Bild: Nadine Böni (1. März 2021)

«Momentan tut jeder Franken in der Kasse gut – auch, wenn ich die Ware zum Einkaufspreis abgebe.»

Umgekehrt sind auch die Kundinnen und Kunden glücklich über das Ende des Lockdowns. «Ich erlebe die Leute als sehr dankbar, dass nun wieder etwas mehr möglich ist», sagt Wilhelm Stoll vom Nachhaltigkeits-Shop «Zweiblatt». Eine Kundin sei gar extra gleich am Morgen vorbeigekommen, weil sie vor einigen Wochen etwas Tolles im Schaufenster entdeckt hatte. «Sie hat sich wahnsinnig gefreut, dass sie es nun kaufen durfte.»

Verena Fiebig freut sich über ihre neuen Trekkingschuhe. Bild: Nadine Böni (1. März 2021)

So geht es auch Verena Fiebig. Sie ist mit einer Tragtasche von «Müller Schuh» unterwegs. Eben hat sie neue Trekkingschuhe gekauft. «Ich habe schon seit Wochen darauf gewartet, dass ich in den Laden kann», sagt sie. Gerade beim Kauf von Schuhen schätze sie die persönliche Beratung. Jetzt ist sie wieder ausgerüstet und freut sich auf den nächsten ausgedehnten Spaziergang – «hoffentlich sind dann bald auch die Terrassen der Restaurants wieder offen, damit man sich mit einem Kaffee stärken kann», sagt Fiebig lachend.