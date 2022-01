Rheinfelden: Die Plattform der Strompioniere ist fast fertig

Rheinfelden Ende März ist es soweit: Die Plattform für die Rheinfelder Strompioniere wird eröffnet Sie soll daran erinnern, wie die Pioniere Charles Brown und Agostino Nizzola in Rheinfelden einst europäische Stromgeschichte schrieben: Eine Aussichtsplattform am Brückenkopf des ehemaligen Eisenstegs. Seit rund einem halben Jahr ist die Plattform in Bau – nun ist klar, wann sie eröffnet wird. Nadine Böni 17.01.2022, 05.00 Uhr

Die Brown-Nizzola-Plattform in Rheinfelden beim ehemaligen Steg wird gebaut. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Dort, wo in Rheinfelden einst der alte Eisensteg über den Rhein nach Deutschland führte, wurde in den vergangenen Monaten fleissig gebaut: Am Ende der Roberstenstrasse entsteht die Brown-Nizzola-Plattform. Sie soll daran erinnern, dass in der Stadt einst europäische Stromgeschichte geschrieben wurde.

Anfang Juli begannen mit dem Spatenstich die Arbeiten an der rund 50 Quadratmeter grossen Aussichtsplattform. Peter Scholer, Präsident der IG Pro Steg – sie hat den Bau der Plattform angestossen –, ist gut ein halbes Jahr später zufrieden:

«Die grössten Arbeiten an der Plattform sind inzwischen ohne Probleme abgeschlossen. Nun fehlen noch letzte Details.»

Bereits ersichtlich ist etwa ein zentrales Element der Plattform: Ein mehr als sechs Meter hohes Stahlelement stellt die Silhouette des 2011 abgerissenen Rheinstegs dar und symbolisiert gleichzeitig die seinerzeit gebräuchlichen Stromtrassen.

2011 wurde der Eisensteg abgerissen, am Brückenkopf entsteht nun die Plattform. Archiv/ Aargauer Zeitung

In den kommenden Wochen fertiggestellt wird nun unter anderem noch die «50-Hertz-Wippe». Ein Spielgerät, das daran erinnert, wie die Pioniere Charles Brown und Agostino Nizzola darauf kamen, die Frequenz der Stromnetze auf 50 Hertz auszulegen. Hinzu kommen noch diverse Infotafeln, Fernrohre sowie Sitzgelegenheiten.

Der Termin für die Eröffnung steht

Auch wenn die Arbeiten in den vergangenen Tagen wetterbedingt ruhten, ist Peter Scholer zuversichtlich, dass die Plattform in den nächsten Wochen fertiggestellt werden kann. Die offizielle Eröffnung wurde von der Stadt inzwischen auf den Montag, 28. März, terminiert. Scholer sagt:

«Wir freuen uns schon heute riesig darauf, der Bevölkerung die Plattform zu präsentieren.»

Die Stadt Rheinfelden hat für den Bau der Plattform einen Kredit von 160'000 Franken gesprochen. Weitere rund 130'000 Franken kommen von der IG Pro Steg, die dafür einerseits Spenden sammelte und von der ein Mitglied andererseits selbst einen Betrag vorgeschossen hat. Mit Hilfe weiterer Spenden soll dieser zurückbezahlt werden.

«Wir sind überzeugt, dass wir die Unterstützung erhalten, wenn die Plattform fertig ist», sagt Scholer. Die Plattform zeige die «eindrückliche Stromgeschichte dieses Orts».

Die Stromgeschichte bekannter machen

Was er meint: 1904 erfolgte in der Unterstation Theodorshof in Rheinfelden die Verknüpfung der beiden Stromnetze von Rheinfelden und Beznau – Pionierarbeit. «Zuvor wurden Elektrizitätskraftwerke isoliert betrieben. Der Zusammenschluss war deshalb von weltweiter Bedeutung für die Fortentwicklung von Elektrizitätswerken», so Scholer.

Peter Scholer, der damalige Stadtrat Hans Gloor und Beat Karrer von Energiedienst (v.l.) freuten sich beim Spatenstich auf die Plattform. Hans Christof Wagner (5. Juli 2021)

Er ist beeindruckt davon, wie viel Stromgeschichte in Rheinfelden geschrieben wurde – und sieht darin auch ein neues Ziel für die IG Pro Steg, die mit dem Abriss des Rheinübergangs ja eigentlich ihren Zweck verloren hatte: «Wir möchten die Rheinfelder Stromgeschichte weiter erforschen und bekannter machen», sagt Scholer.