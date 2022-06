Rheinfelden: Gmeind genehmigt Kredit für Schulhaus-Provisoriums

Rheinfelden Eltern-Initiative zufrieden: Das Provisorium beim Schulhaus Robersten kann gebaut werden Die Rheinfelder Stimmberechtigten genehmigen an der Gmeind einen Kredit in Höhe von 1,077 Millionen Franken für den Bau eines Containerprovisoriums bei der Schulanlage Robersten. Dieses deckt in einem ersten Schritt den zusätzlichen Raumbedarf, soll aber später auch als Ersatzräumlichkeit dienen. Das Anliegen der Eltern-Initiative Robersten wird damit erfüllt. Nadine Böni 16.06.2022, 16.00 Uhr

Das Schulhaus Robersten soll wegen Platzmangel mit Containern erweitert werden. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Vielleicht lag es an der Hitze. Vielleicht daran, dass der FC Rheinfelden zeitgleich – und dem Vernehmen nach von etwa 200 Fans begleitet – in Pratteln um den Aufstieg in die 2. Liga spielte. Vielleicht aber auch einfach am Umstand, dass auf der Traktandenliste für einmal die grossen Aufreger fehlten. Jedenfalls erschienen zur Gemeindeversammlung in Rheinfelden nur 124 Stimmberechtigte, so wenige wie schon lange nicht mehr.