Rheinfelden: Die Sebastianibrüder sind an Silvester unterwegs

Einzigartiger Brauch an Silvester: Zwölf Brüder singen gegen den Ausbruch der Pest

Jeweils an Heiligabend und an Silvester holen die zwölf Männer der Sebastianibruderschaft von Rheinfelden in der Stadtkirche St. Martin die Pestlaterne und ziehen durch die verdunkelte Altstadt. Ihre Lieder sollen den Segen bringen, der vor weiteren Pestausbrüchen schützt. Nach einem coronabedingten Unterbruch wird der Brauch dieses Jahr wieder durchgeführt.