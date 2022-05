Fricktal: Hitze sorgt für ersten Gelateria-Ansturm in Rheinfelden

Rheinfelden Eine zuckersüsse Abkühlung: Am ersten Hitzetag läuft bei den Gelatieri die Glacemaschine heiss Der Run auf die Eiscafés und Gelaterias ist eröffnet: Raffaele Marino muss früh aus den Federn, um die Nachfrage zu bedienen. Altin Proshka vom «Mona Lisa» verrät derweil, welche Glace bei welchen Temperaturen besonders gut läuft – und welche Geheimwaffe er für die Hundstage im Sortiment bereithält. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Angelina Al Tarboush verschafft sich am Mittwochnachmittag wie viele andere eine Abkühlung mit einer leckeren Glace. Dennis Kalt

Es ist der erste Hitzetag des Jahres. An diesem Mittwochnachmittag staut sich bei rund 30 Grad Celsius in der Rheinfelder Marktgasse die Wärme über dem steinernen Fussboden auf. Während an einer Ecke das Cornet knuspert, schmilzt einem andern die Glace in der Sonne davon. «Pass auf – es tropft», sagt sie noch zu ihm, kurz bevor er den braunen Fleck auf seinem Hosenbein bemerkt.

Auch Angelina Al Tarboush verschafft sich an ihrem schulfreien Nachmittag mit der süssen Köstlichkeit vor dem Eiscafé Mona Lisa Abkühlung. Mandel und Himbeere-Joghurt lässt sie sich im Cornet schmecken. Nicht ihre Lieblingssorten sondern ein spontaner Gluscht, wie sie sagt:

«Ich mag es, immer wieder andere Sorten auszuprobieren.»

So produziert Raffaele Marion Gelati mit seiner Glacemaschine. Dennis Kalt

Drinnen im Eiscafé steht Altin Proshka hinter dem Tresen, in dem sich 28 Sorten befinden. «Ich habe noch mehr», sagt er. «Mir fehlt es aber am Platz alle gleichzeitig anzubieten.» Ab und an muss Proshka das Gespräch unterbrechen, um die wartenden Kundinnen und Kunden zu bedienen. Draussen sind die Tische gut gefüllt. Aber: «Im Vergleich zum Wochenende, ist hier noch relativ wenig los», sagt er. «Dann wird hier Glace am laufenden Band angerichtet und nach draussen gereicht.»

Altin Proshka, Betreiber des Eiscafés Mona Lisa. Dennis Kalt

Geschmäcker ändern sich mit der Temperatur

Im «Mona Lisa», so Proshka, liefen die Klassiker wie Vanille oder auch Erdbeere nach wie vor am besten. Sehr beliebt bei den Kindern sei die Schlumpf-Glace der blauen Farbe wegen. Proshka sagt:

«Generell ist bei richtig heissen Temperaturen Fruchtglace bei den Kundinnen und Kunden beliebter als Milchglace.»

Dies liegt in erster Linie an der erfrischenden Säure, die das Fruchtglace mit sich bringt. Für richtige Hundstage empfiehlt er mit der Sorte «Summer in the City» denn auch seine Geheimwaffe für den ultimativen Frischekick – eine Glace aus Zitrone mit Basilikum und Erdbeersosse.

Gerade, wenn es sehr heiss sei, müsse man die Glace möglichst schnell verputzen, damit sie nicht auf die Kleidung davon schmilzt, so Proshka. «Wem sie dann zu schnell weg ist, kommt lieber nochmals vorbei und holt sich eine zweite Portion», sagt er mit einem Schmunzeln.

Zehn Minuten für acht Liter Glace

Raffaele Marino, Inhaber von «Marino Feinkost». Dennis Kalt

Rund 150 Meter weiter sammelt sich auch vor dem Stand von Gelatiere Raffaele Marino eine kleine Menschenschlange an. Seinen Glacewagen hat er draussen, wenige Meter vor seinem Feinkostladen, platziert. So ist es für den Italiener oftmals ein ständiges Hin und Her. Er sagt:

«Ich stehe meistens um 5 Uhr morgens auf, um meine Glace für den Tag zu produzieren.»

Knapp 50 Sorten stellt Marino in seinen zwei Glacemaschinen her. Seine Zutaten sind Zucker, Milch und Rahm sowie die verschiedenen Geschmacksgrundstoffe, die er sich auf eigenen Wunsch bei einem Spezialisten aus Italien zusammenstellen lässt. «Ich verwende Bioprodukte, bei mir kommt kein Pulver in die Glace. Alles wird hausgemacht bei mir in Rheinfelden hergestellt», sagt er mit Stolz.

Angaben wie viele Liter Glace er an solch einem Tag verkauft, macht er nicht. Nur so viel: Von frühmorgens bis zum späten Nachmittag läuft zuweilen eine Glacemaschine fast nonstop durch. «Etwa zehn Minuten dauert ein Durchgang um acht Liter Glace zu machen», sagt Marino, der bereits zu Fasnacht die erste Glace verkauft hat. Denn eigentlich, so Marino, schmecke die kalte Süssspeise ja zu jeder Jahreszeit. Am ersten Hitzetag aber sicher besonders gut.

