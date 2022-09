Neue Ausstellung im Fricktaler Museum widmet sich dem Rhein

Die neue Ausstellung «R(h)ein geschaut! Facetten des Lebens am Hochrhein» im Fricktaler Museum in Rheinfelden zeigt die vielen Seiten des Lebens am Hochrhein und erzählt die Geschichten der Menschen, die an seinem Ufer leben. Von Fischern und Flössern, von Musik und Kunst, von Hochwassern und einer «Gfröri». Und von einem Buch, das heute wohl ein Klatschheft wäre.

Nadine Böni 09.09.2022, 05.00 Uhr