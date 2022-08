Brückensensationen in Rheinfelden zogen Tausende Besuchende an

Rheinfelden Eine grosse Bühne für Kunst aus allen Sparten – die Brückensensationen wurden ihrem Namen gerecht Nach der Coronazwangspause zogen die Brückensensationen wieder mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher an. Diese erlebten an 14 Spielorten 95 Künstlerinnen und Künstler. Karin Pfister Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Begeisterten zur Eröffnung: die Künstlerinnen und Künstler der Artistenschule Berlin. Karin Pfister

Schon vor dem offiziellen Showbeginn waren fast alle Sitzplätze auf dem Inseli zwischen den beiden Rheinfelden besetzt. Auf der Bühne standen elf Künstlerinnen und Künstler, die 2022 die staatliche Artistenschule Berlin erfolgreich absolviert hatten. Ihr Auftritt bestand aus Luftakrobatik, Poesie und Jonglage. Leises Flüstern mit feinen Zwischentönen und fulminante Drehungen in der Luft wechselten sich ab und begeisterten das Publikum, darunter waren auch viele Kinder und Jugendliche.

Mit dieser fulminanten Darbietung wurden die 14. Brückensensationen eröffnet. Während dreier Tage dienen die beiden Rheinfelden sowie die Rheinbrücke dazwischen als eine grosse Bühne.

2022 sei ein besonderes Jahr für Rheinfelden Baden, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Die Stadt feiert heuer ihren 100. Geburtstag. Umso grösser sei deshalb die Freude, dass die Brückensensationen – nach der Coronazwangspause – wieder stattfinden. Das beliebte Strassenkunstfestival sei eine wahre Institution für das Kulturprogramm beider Rheinfelden, wobei die deutsche Seite bei der Organisation federführend ist.

95 Künstlerinnen und Künstler traten auf

Insgesamt traten 95 Künstlerinnen und Künstler auf, so Kulturamtsleiter Dario Rago, der sich am Freitagabend bei der Eröffnung freute, dass trotz Wolken und leichtem Regen bereits sehr viele Besucherinnen und Besucher die Rheinbrücke bevölkerten. Er weiss:

«Die Brückensensationen sind gut verwurzelt und verankert.»

Der Kerngedanke sei die Offenheit. «Es ist ein Festival, das für alle und alles offen ist; sowohl bei den Auftretenden wie auch bei den Gästen. Der Eintritt ist frei und auch die Grenzen sind offen.»

In der Luft zeigten die Künstlerinnen und Künstler eine fulminante Show. Karin Pfister

Die Gesamtbesucherzahl für das ganze Festival schätzte Rago aufgrund der Ausgaben in den Vorjahren auf rund 10 000 bis 12 000 Gäste. Sowohl die Herkunft der Künstler – sie kommen aus der Region, aber auch aus Spanien, Holland und Belgien – wie auch die Gäste ist international.

«Ich bin aus dem Elsass und hier, weil es einfach schön ist», meinte eine Besucherin. Begleitet wurde sie von Kolleginnen aus dem Emmental, Aarau und Liestal. Ein Rheinfelder erzählte, dass er jedes Jahr an allen drei Tagen am Strassenkunstfestival dabei sei: «Ich lasse mich treiben und schaue, was mir gefällt. Es ist einfach immer ein gutes Ambiente.»

An 14 Standorten wurde gespielt

Wie vielfältig das Festival auch dieses Jahr war, zeigte ein Blick in das sehr umfangreiche Programmheft. An 14 Standorten – einige davon wie der Salmegg-Park und der Stadtpark West fungierten zum ersten Mal als Spielort - traten Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten – Musik, Gesang, Akrobatik, Zirkus, Zauberei, Tanz, Performance, Graffiti und Theater – auf.

«Mir gefällt diese Vielfalt, aber man kann sich unmöglich alles anschauen», so eine Rheinfelderin, die vor dem Festival immer gezielt das Programm studiert und dann organisiert durch die beiden Städtchen zieht und sich ansieht, was sie im Vorfeld herausgepickt hat.

