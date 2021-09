Rheinfelden: Zwei neue Geschäfte eröffnen

«Ein Laden ist besser als kein Laden» – so will das City-Management mehr Leben in die Altstadt bringen

Gleich zwei neue Geschäfte eröffnen in den kommenden Monaten in Rheinfelden. Im Hintergrund mitgewirkt hat dabei die neue City-Managerin Corinne Caracuta. Sie gibt bei einem Treffen mit Liegenschafts- und Ladenbesitzern Einblicke in ihre Tätigkeit – in der Hoffnung, bald noch mehr Leerstände in der Altstadt zu beseitigen.