Joseph Hess durchschwimmt den ganzen Rhein

Rheinfelden Dieser 34-Jährige schwimmt von der Quelle bis zur Mündung des Rheins: «Das ist Raubbau am Körper» Der 34-jährige Deutsche Joseph Hess durchschwimmt den Rhein von der Quelle bis zur Mündung. Nun hat er den Fricktaler Rheinabschnitt durchquert. Für ihn ist der gewaltige «Schwumm» ein Abenteuer im Dienste der Wissenschaft – und eines, das er trotz Infektionen und Schürfwunden unbedingt zu Ende bringen will. Kathrin Ganter Jetzt kommentieren 20.06.2022, 15.18 Uhr

Seit sieben Jahren ist Joseph Hess Langstreckenschwimmer – nun hat er sich den Rhein vorgenommen. Bild: Keystone

Ein letzter Check. Joseph Hess setzt seine Schwimmbrille auf und gleitet von der Schifflände in Rheinfelden ins Wasser. Die ersten Meter lässt er sich auf seinem Schwimmsack von der Strömung treiben, erst in der Flussmitte geht es richtig los. «Wie wär’s mit ein paar entspannten Zügen?», fragt er. Er krault los, locker, ruhig, aber doch sehr zügig.

So scheint es zumindest mir, seiner Begleiterin, die über ihn schreiben will, aber auch ein paar Kilometer mitschwimmen. Ein winziges Stück der insgesamt 1232 Kilometer, die der Chemnitzer in 25 Tagen zurücklegen will. Einmal durch den Rhein, von der Quelle bis zur Mündung.

Begonnen hat sein Abenteuer am 11. Juni im Tomasee, in dem der Rhein entspringt, morgens um 5 Uhr. Er wollte unbedingt im See starten, sagt der 34-Jährige. Doch die erste schwimmbare Stelle des Rheins ist 60 Kilometer entfernt. Um den engen Zeitplan nicht zu gefährden, ging er frühmorgens in den See und joggte zurück zum tatsächlichen Start.

Gleich zum Start ein Magden-Darm-Infekt

Schon am vierten Tag, noch bevor er den Bodensee erreichte, erwischte ihn ein Magen-Darm-Infekt. Brechdurchfall ist extrem hinderlich beim Schwimmen und schwächt den Körper sehr. Es war die erste grosse Bewährungsprobe auf der Tour. Ein Herpes macht sich auf der Oberlippe breit.

In den vergangenen Tagen durchschwamm Joseph Hess den Fricktaler Rheinabschnitt. Bild: Keystone

Für Joseph Hess sind diese Nebenwirkungen nicht neu. Seit gut sieben Jahren ist er Langstreckenschwimmer, nahm zunächst an 24-Stunden-Schwimmen teil. «Aber im Pool ist das ja extrem langweilig», sagt er. Die Suche nach Abenteuern begann: 2016 durchschwamm er die Strasse von Gibraltar, die an der engsten Stelle 14 Kilometer breit und berüchtigt ist für ihre Strömungen. In vier Stunden war er durch. 2017 ging er in die Elbe: Für die 620 Kilometer von Bad Schandau bis Hamburg brauchte Hess zwölf Tage. Er durchschwamm die zehn grössten Seen Deutschlands. «Aber dann war der Sommer gelaufen und die Frau wütend.»

Nach Promotion und Hausbau hat er das Abenteuer Rhein in Angriff genommen. Und will dabei «das menschliche Wissen ein kleines Stück weiterbringen». Hess ist Wirtschaftsingenieur und arbeitet an der Technischen Universität Chemnitz.

Er ist ein Forschungsobjekt

Auf seiner Tour ist er das Forschungsobjekt: Sportmediziner und -psychologen der Universitäten Chemnitz und Leipzig untersuchen die körperlichen und mentalen Auswirkungen des Extremprojekts. Und helfen ihm: Die Mediziner steckten ihn in den Strömungskanal, um seine Technik zu optimieren. Die Psychologen geben Tipps zur Motivation und zur Entspannung. Medienstudierende der Hochschule Mittweida begleiten Hess, dokumentieren die Tour bei Instagram und drehen einen Dokumentarfilm.

Hess entnimmt Wasserproben, die an das Institut für Hydrochemie der Hochschule Furtwangen gehen. Sie werden abgeglichen mit den Proben, die der Professor Andreas Fath 2014 gesammelt hat, als er den Rhein durchschwamm und dabei unter anderem feststellte, dass die Konzentration von Mikroplastik, Antibiotika und Süssstoffen bedenklich hoch ist.

Joseph Hess wird im Kajak von Extremsportler Thorsten Arp begleitet. Der Kanute vom Bodensee lotst den Schwimmer durch gefährliche Stellen. Ebenfalls im Kanu dabei ist Hess’ enger Freund Andreas Meier. Im Kanal wird Hess’ Schwiegervater im Motorboot begleiten. Die Boote sichern den Schwimmer. Ab Basel wird der Rhein zu einer der vielbefahrensten Wasserstrassen Europas. Zwischen Containerschiffen zu schwimmen ist gefährlich. Aber Hess ist kein Hasardeur. Mehr als ein Jahr habe er an seinem Sicherheitskonzept gearbeitet, sagt er. Und Teilstücke, die zu gefährlich sind, wolle er gegebenenfalls auslassen.

Nur zur Mittagspause steigt er aus dem Wasser

Die Kajaks sind auch seine Verpflegungsstation. Nur zur Mittagspause verlässt Hess das Wasser. Dazwischen wird am Boot gegessen: Müsliriegel, geschmierte Stullen oder Griessbrei mit Zimt. Spezielle Sportlernahrung vertrage er nicht so gut, sagt Hess. Er weiss:

«Das ist Raubbau am Körper.»

In der Elbe habe er in zwölf Tagen acht Kilo verloren. Mehr soll es auch im Rhein nicht werden. Er esse eben, so viel er nur könne.

Der bisherige Höhepunkt seiner Tour sei der Abschnitt gewesen, in dem der Rhein ein wilder Gebirgsfluss ist. In der Flimser Schlucht gibt es eine Stelle, die «schwarzes Loch» genannt wird. Hess hat sie «im Badewannenstil» durchquert: Auf dem Rücken treibend, Füsse voraus, Hintern hoch, «dann geht das schon». Aufgesessen sei er dennoch 20 Mal.

Der Hochrhein ist das Genussstück

Nach dem Bodensee, in dem er wegen seines Infekts und der fehlenden Strömung nur langsam vorankam, ist der Hochrhein ein Genussstück mit schöner Landschaft und wenigen Booten. Wenn da nicht die Wasserkraftwerke wären. Schwimmer und Kanuten müssen sie an Land umlaufen. Und sie verlangsamen die Strömung, Hess’ wichtigste Helferin auf seiner Reise.

Was beschäftigt ihn, wenn er Stund’ um Stund’, einen Armzug nach dem anderen, im Wasser verbringt? «Den Luxus des Nachdenkens hat man dann, wenn es einem gut geht», sagt Joseph Hess – und man nicht gerade damit kämpfe, sich nicht zu übergeben. Läuft alles, denke er nach oder komme in einen Flow-Zustand. Am Samstag waren es 45 Kilometer, die Hess in gut neun Stunden geschwommen ist. Bei der Ankunft in Rheinfelden ist er zufrieden, obwohl er noch eine dreiviertel Tagesetappe hinter seinem Plan liegt. «Jetzt macht’s Spass», sagt er.

Seine Flanke aber ist übersät mit roten Flecken. Der Neoprenanzug hat begonnen zu reiben, ganz plötzlich. Warum, darüber kann Joseph Hess nur spekulieren. Am Sonntagmorgen sehen die wunden Stellen besser aus – weg sind sie nicht. Andreas Meier versucht, sie zum Schutz mit Pflastern zu bekleben, doch die halten nicht. «Dann muss es eben so gehen», sagt Hess. Er hat einen anderen Anzug an als am Vortag:

«Der reibt hoffentlich woanders.»

Auf die Frage, ob er glaubt, dass er am 4. Juli sein Ziel, Hoek van Holland, erreicht, guckt Hess einen Moment, als sei das die dümmste Frage, die er je gehört habe: «Ja selbstverständlich!»

Er will seine Verspätung aufholen. Also bleibt es beim lockeren Kraulen nur so lange, bis die Boote, die einige Minuten später gestartet sind, die Höhe des Schwimmers erreicht haben. Joseph Hess stoppt kurz, verabschiedet sich. Er würde jetzt mal ein bisschen Gas geben, sagt er. Dann zieht er an, locker und mühelos. Vier Kilometer schwimmt Hess in der Stunde – ohne Strömung. Und so braucht es nur wenige hundert Meter, bis seine Begleiterin nur noch die Kajaks und seine Schwimmboje in der Ferne sieht.

